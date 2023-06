Je Bill Murray sodelavec iz pekla?

Režiser Wes Anderson je za IndieWire izjavil, da obtožbe proti igralcu Billu Murrayju, ko so ga različne soigralke obtožile nadlegovanja, ne bodo vplivale na njuno nadaljnje sodelovanje. Za 72-letnega Murrayja, s katerim je sodeloval pri večini svojih filmov od Veličastnih Tenenbaumovih do Francoske depeše, je dejal, da je tako rekoč njegov družinski član. Anderson sicer slovi po tem, da rad sodeluje z enimi in istimi igralci, tako da je njegova družina resnično velika. »Bill me je že od začetka kariere podpiral. Za vedno bova prijatelja.«

Govorice o tem, da se je Anderson odpovedal sodelovanju z Murrayjem zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju, so se pojavile, ker igralec ni sodeloval v njegovem zadnjem filmu Asteroid City. Režiser je razložil, da je bil prva izbira, a ker je zbolel za covidom-19 le nekaj dni pred začetkom snemanja, ga je zamenjal Steve Carell. Igralska zasedba v nenavadnem znanstvenofantastičnem filmu Asteroid City, ki bo svetovno premiero doživel 16. junija, je znova impresivna, saj v njem nastopajo: Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie in mnogi drugi.

Murray je v svoj zagovor takrat dejal, da se je le šalil. FOTO: Joe Camporeale/USA Today Sports

Murray pa se medtem brani pred različnimi obtožbami. Aprila lani je bilo namreč za nedoločen čas ustavljeno snemanje celovečerca Aziza Ansarija z naslovom Being Mortal, saj je članica ekipe Murrayja obtožila, da jo je neprimerno poljubil – čeprav sta pri tem oba nosila medicinski maski. Murray je v svoj zagovor takrat dejal, da se je le šalil. A ves dogodek ni bil tako nedolžen, menda si je domišljal, da se precej mlajša ženska z njim spogleduje in jo je v nekem trenutku zajahal in jo začel poljubljati. Tožila ga je in moral ji je plačati 100.000 dolarjev.

Škoda njegovega »šaljivega« dejanja je bila velika, saj so snemanje prekinili in še zdaj ni jasno, ali se bo nadaljevalo. Hollywoodski zvezdnik torej ni vselej idealen soigralec in sodelavec. Igralka Lucy Liu, s katero je snemal Charliejeve angelčke, je povedala, da je bil do nje žaljiv. Kot soigralca iz pekla pa ga je v spominih opisala tudi Geena Davis, ki ima avdicijo za komedijo Hitra sprememba v precej grdem spominu, saj jo je Murray pričakal v hotelski sobi in od nje zahteval masažo. Morda je po vsem tem jasno, zakaj ga Anderson kljub prijateljstvu ni angažiral v najnovejšem filmu.