Je kit Timmy preživel reševalno akcijo?

Reševanje nasedlega kita grbavca Timmyja, ki ga je zasebna reševalna ekipa s pomočjo tovorne ladje prepeljala v Baltsko morje, spremlja vse več nejasnosti in vse bolj verjetno je, da mladi orjaški sesalec podviga ni preživel.

Morski biologi in strokovnjaki za kite so vse bolj kritični do zasebne reševalne operacije, ki je po ocenah stala okoli 1,7 milijona evrov, in jo je sofinancirala nemška milijonarka Karin Walter-Mommert, lastnica enega največjih portfeljev dirkalnih konjev v Evropi. Kaj se trenutno dogaja s kitom, ni jasno, saj sledilna naprava, ki so mu jo namestili, ne deluje več.

Mladi kit je pred tedni nasedel na obali Baltskega morja v Nemčiji in mnogi so z zaskrbljenostjo spremljali njegovo reševanje. Prvič je obtičal 23. marca na peščeni obali v bližini Lübecka, a je uspel izplavati sam, žal pa je v naslednjih dneh še nekajkrat nasedel v bližini Wismarja in poskuse, da bi ga zvabili v globino, so ljubitelji živali v živo spremljali marsikje po svetu. Njegovo zdravstveno stanje se je vse bolj slabšalo in oblasti so odobrile reševalno akcijo, čeprav so znanstveniki opozarjali, da bi bila ta lahko za sesalca preveč tvegana in da gre v resnici za krutost. S pomočjo tovorne ladje, ki je bila delno napolnjena z vodo, so žival odpeljali proti Danski oziroma Severnemu morju, kjer pa se je za njo izgubila sled. Sledilna naprava, ki naj bi oddajala tudi podatke o vitalnih znakih, namreč ne deluje in strokovnjaki iz nemškega Oceanografskega muzeja v Stralsundu menijo, da je kit zelo verjetno poginil. Organizatorje reševanja so pozvali, naj razkrijejo podatke s sledilne naprave, saj bi ti lahko vsaj delno pojasnili okoliščine.

Danski morski biolog Peter Madsen je opozoril, da je pomanjkanje podatkov iz vseh faz operacije zelo nenavadno in neprofesionalno. Kot je povedal nemški tiskovni agenciji DPA, je podatke očitno varovala majhna skupina ljudi, vključno s pobudniki operacije in ministrstvom za okolje zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko. Nejasno je tudi, v kakšnih okoliščinah so kita izpustili. Na to je opozorila tudi veterinarka Kirsten Tönnies, ki je bila na krovu Fortune B, ene od dveh reševalnih ladij, ki sta spremljali kita, in so ji prepovedali, da bi spremljala drugi in hkrati zadnji poskus izpusta.

Upravljavci ladje dogajanja še niso komentirali, vse pa kaže, da je ladja Fortuna B izklopila svoj sledilni signal. Oba milijonarja, ki sta sofinancirala reševanje, Karin Walter-Mommert in Walter Gunz, sta se v skupni izjavi distancirala od načina, kako so izpeljali kitov izpust. Pozvala sta, naj za posledice odgovarjajo lastnik, organizatorji in člani posadke na obeh ladjah, Fortune B in Robin Hood.