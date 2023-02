Je pila iz zaklete čaše?

Svetovna protidopinška agencija Wada se je Mednarodnemu športnemu razsodišču Cas pritožila v primeru ruske najstniške umetnostne drsalke Kamile Valijeve, potem ko je preiskava v njeni domovini ugotovila, da ni kriva nikakršnega dopinškega prekrška. Wada za 16-letnico zahteva štiriletno prepoved nastopanja in izničenje vseh njenih rezultatov od datuma, ko naj bi vzela prepovedane substance.

Valijeva je bila pozitivna na prepovedano snov trimetazidin na ruskem državnem prvenstvu decembra 2021, a izsledke so objavili šele lanskega februarja, dan po tem, ko je svoji ekipi, zasedbi Ruskega olimpijskega komiteja, s štirikratnimi skoki bistveno pomagala k osvojitvi ekipnega zlata na olmpijskih igrah v Pekingu. A dan po zmagi Rusinj in Rusov je iz laboratorija v Stockholmu prišla novica, da je decembrski vzorec 15-letnice pozitiven.

V svojo obrambo je super mladenka izjavila, da je pozitiven test posledica dejstva, da je pila vodo iz kozarca, iz katerega je pred njo pil ded, ki pa jemlje tablete za srce.

Preiskava ruske protidopinške agencije je sicer potrdila, da je Valijeva na dopinškem testu padla, a z dodatkom, da najstnica ob tem ne nosi nikakršne krivde.

Kljub pozitivnemu tesu je Cas Valijevi dovolil nadaljnje nastope v Pekingu, saj naj bi šlo v njenem primeru za izjemne okoliščine. Valijeva je bila favoritinja za zlato tudi v posamični konkurenci, a je na koncu padla na četrto mesto, saj je v prostem programu naredila preveč napak.

Zaradi dopinga (če bi bil rezultat pravočasno znan) na igrah sploh ne bi smela nastopiti, a zeleno luč med posameznicami je dobila zahvaljujoč dejstvu, da je imela komaj 15 let in ne more odgovarjati kot odrasla oseba. vsled tega se je vnela tudi razprava o spodnji starostni meji nastopanja na olimpijskih igrah.