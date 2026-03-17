Kje je ameriški podpredsednik JD Vance?

Že odkar so ZDA skupaj z Izraelom napadle Iran, se je v političnih krogih in medijih pojavilo vprašanje: kje je podpredsednik JD Vance in kaj si sploh misli o vojni?

V času, ko Američani v anketah močno nasprotujejo novi vojni, kar 41 odstotkov prebivalcev je ne podpira, se zdita njegovo stališče in njegova tišina bolj previdnost kot jasno nasprotovanje.

Vance je, kot piše Forbes, sicer znan po svojem izrazitem nasprotovanju ameriškim vojnim intervencijam. V času predsedniške kampanje je v intervjuju za Wall Street Journal dejal, da podpira Donalda Trumpa, ker pričakuje, da ne bo »nepremišljeno pošiljal ameriških vojakov v tujino«. Že takrat je tudi opozoril, da bi vojna z Iranom pomenila »ogromen odmik od ameriških interesov, velikanske stroške, predvsem pa žrtve in vsega tega preprosto ne smemo sprejeti lahkomiselno«. Glasno je kritiziral tudi ameriško vpletenost v Ukrajini.

Diplomatski ton

Odkar se je vojna začela, pa je Vance skorajda izginil iz javnosti. In zdaj se mnogi novinarji in politični vplivneži glasno sprašujejo, kje je, saj se nekaj dni po začetku konflikta, sploh ni pojavil na družbenih omrežjih. Namesto jasnih izjav je kasneje povedal, da popolnoma zaupa strategiji predsednika ZDA, ki želi preprečiti iranski nuklearni program, obenem pa si ne želi, da bi bila vojna dolgotrajna.

V javnosti je Vance kasneje prav tako obdržal uravnotežen ton. Bil je zelo diplomatski, ko so ga novinarji vprašali, ali so ZDA odgovorne za smrt nedolžnih otrok, ko so bombardirali dekliško šolo v Iranu, saj je dejal le to, da se mu zdi, da je preiskava nujna, a se je izognil jasni oceni samega dogajanja. Ko se je končno pojavil na družbenih omrežjih, pa je to storil zato, da se je poklonil padlim ameriškim vojakom.

Je Bela hiša razdvojena? Eden izmed njegovih bližnjih sodelavcev je povedal, da podpredsednik vojni nasprotuje, je pa prepričan, da je potrebno zamenjati režim v Iranu.

Politični opazovalci menijo, da je njegova previdnost strateška. Konflikt z Iranom je politično zapletena tema in lahko močno vpliva na politično prihodnost politikov, še posebej, če se bo zavlekla. Čeprav Vance še ni napovedal kandidature za predsednika v letu 2028, bi lahko preveč jasna vojna retorika škodovala njegovim ambicijam, zlasti ker del konservativnega volilnega telesa ne podpira vojaških intervencij v tujini.

V bistvu je Vance v zapletenem položaju: njegova tišina in redki komentarji govorijo glasneje kot jasne izjave in tudi zato ostaja ena izmed najbolj intrigantnih političnih figur ZDA danes. Ali je torej proti vojni? Odgovor ni enostaven – in prav zaradi te dvojnosti in enigmatičnosti, kot meni novinar članka v Forbesu, je politično zanimiv lik.