Je to Jennifer Lopez? Ne, Celeste Barber

Že Aretha Franklin je pela o tem, kako je, ko se zjutraj zbudiš in preden naneseš nase ličila. Todaje šla še dlje. Na instagramu v slikah in videoposnetkih rekonstruira retuširane in obdelane fotografije znanih žensk.­ Njene objave so smešna in realna uprizoritev, kako bi bila ženska iz mesa in krvi dejansko videti v pozi na pesku, kot jo je objavila, ali v kopalkah, kot jih­razkazuje v selfiju.Je igralka (nastopala je v nadaljevanki­ All Saints) in komičarka. O sebi pravi, da je popkulturna fanatičarka in feministka. Glasna je bila že kot otrok. Diagnosticirali so ji ADHD (motnjo pozornosti). Ko je njena mama govorila z zdravniki, ali naj ji predpišejo ritalin, je preslišala njihove besede. »Prav, če ji bo pomagalo. Ampak naj se ne spremeni. Ostane naj taka, kot je.«Začelo se je kot šala med njo in sestro, s katero sta si pošiljali fotografije znanih ljudi. Kako se dejansko zbudi zaposlena ženska? Z nogo v obrazu otroka, ki v postelji leži med njo in možem. Le kdo gre v hladilnik (da, dobesedno v) s petami in lasuljo kot? Seksi tuširanje kotv flanelasti srajci poleg ogromnega božičnega drevesa?Celeste Barber se tušira v prevelikih tigrastih spodnjicah in pozira poleg pol metra visokega oskubljenega božičnega drevesa. Njene objave poudarijo resnično podobo ženske in sprejemanje ženskega telesa takega, kot je (in ne kot je videti prek tisoč filtrov).Je pogumna ali nora? Njenih 6,9 milijona sledilcev pove vse. A sebe ne jemlje resno, njen namen je zabavati. Tudi znane osebnosti menijo tako. Pred kratkim jo je žena Robbieja Willamsaprosila, da ji pomaga­ ustvariti njeno fotografijo.