FOTO:Jean Paul Gaultier napovedal slovo

Kot modni oblikovalec se bo še zadnjič priklonil svojim oboževalcem to sredo z veliko zabavo, s katero bo po modni reviji obeležil 50 let dela v modni industriji.



Iz podjetja, ki upravlja z njegovo blagovno znamko, so sporočili, da bodo njegova visoka moda in parfumi živeli naprej, da pa Gaultier ne bo več oblikoval oblek. Dejaven naj bi bil na drugih področjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



67-letni Gaultier je oblačila za širše množice nehal oblikovati leta 2015, da bi se povsem osredotočil na visoko modo - ročno izdelana oblačila, ki si jih lahko privoščijo le najbogatejše ženske. Še lani je trdil, da še ne namerava odložiti škarij.



Z 18. leti je postal osebni asistent modnega magnata Pierra Cardina, zaslovel pa je v 80. letih prejšnjega stoletja, ki so veljala za najbolj dekadentna v pariški visoki modi, ter se v svetu mode uveljavil kot »enfant terrible«.