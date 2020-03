Jedrski deskar

Tudi pozimi je Kodži Suzuki reden jezdec valov. FOTO: AFP

Deskanje je šport ali pač samo prostočasna dejavnost, ponavadi povezana z dolgolaso mladino, ki jaha valove na pečenih plažah kristalno čistega Tihega oceana. Tudi Japonecse vsak dan odpravi lovit valove na peščeno plažo Tihega oceana. Vendar ni dolgolasi mladenič, ampak je star 64 let. In njegova peščena plaža ni na kakšnem neokrnjenem tihooceanskem otoku, ampak 30 kilometrov od jedrske elektrarne Fukušima Daiči, ki jo je pred devetimi leti, 11. marca 2011, uničil 14-metrski cunami in povzročil najhujšo jedrsko nesrečo po Černobilu.Potres devete stopnje in cunami sta opustošila mesto Minamisoma in istoimensko plažo, na kateri je živel, delal – bil je lastnik deskarske trgovine – in deskal Suzuki. »Izgubil sem hišo, službo in trgovino. Med evakuacijo je umrla mama, malo za njo še oče. Izgubil sem vse,« se devet let pozneje spominja Suzuki. Bolj natančno, izgubil je vse, razen deskanja. In dveh desk, ki sta po naključju ostali v avtomobilu, s katerim je pobegnil pred uničujočim valom.Na plažo se je vrnil poleti po cunamiju. Minamisomo so zaradi radiacije iz uničene jedrske elektrarne izselili, Suzukijeva edina družba na obali so bili ostanki hiš in reševalci, ki so iskali trupla žrtev katastrofe. Našli so jih skoraj 16.000, več kot 2500 pa jih je ocean odnesel s seboj in so še vedno na spisku pogrešanih.Deskarski veteran Suzuki danes spet živi podobno kot pred katastrofo. Vsak dan se odpravi do oceana in približno 250 dni na leto, tudi pozimi, ko temperature niso nič kaj prijazne, s svojo desko zajaha valove. Njegova plaža je zaradi tokov, ki se mešajo v vodah pred njo in povzročajo visoke valove, ena najboljših za deskanje na Japonskem.Prebivalcem Minamisome so oblasti leta 2016 dovolile, da so se vrnili domov, plažo so uradno spet odprli šele lani poleti.Na letošnjih poletnih olimpijskih igrah, ki jih bo gostila Japonska, bolj natančno njena prestolnica Tokio, bo deskanje prvič na sporedu tekmovanj. Olimpijska bakla bo svojo pot po Deželi vzhajajočega sonca začela v Fukušimi. Vendar tekmovalci ne bodo tekmovali na plaži Minamisoma, ampak daleč na jugu, v mestu Čiba blizu Tokia. Pristojni trdijo, da so vode na Minamisomi varne, a je v podzemnih bazenih jedrske elektrarne Fukušima Daiči še vedno milijon ton radioaktivne vode, za katero ne vedo prav dobro, kaj bi z njo. Tako japonska uprava za jedrsko varnost kot mednarodna jedrska agencija IAEA trdita, da je povsem varno, da bi jo spustili v ocean. Temu ostro nasprotujejo v japonski sosedi Južni Koreji, proti pa so tudi ribiči in seveda ljubitelji oceana, kot je Suzuki.