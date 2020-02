Jeremy Clarkson: Meghan, obvladaj se!

V intervjuju je priznal, da se dron kot čuvaj ovc ne obnese pretirano, saj »so se ga ovce navadile in ga le debelo gledajo«. FOTO: Reuters

»Dobitnik nagrade revije GQ za življenjsko delo na področju avtomobilizma je kmet. Živi na prostranem posestvu v Oxfordshireu, velikem 1000 akrov (400 hektarov, op. p). Vozi traktor. Skrbi ga spolno življenje njegovih ovnov. In namesto ovčarskega psa njegove živali varuje dron, ki laja. Ne, ne šalimo se. In za spremembo se tudi on ne,« se začenja intervju z, voditeljem oddaje The Grand Tour v reviji GQ.Dolgoletnega voditelja kultne oddaje o avtomobilih Top Gear Jeremyja Clarksona so leta 2015 odpustili po sporu z enim od producentov oddaje, ki mu ni pravočasno dostavil dostojne večerje.Nato je s soustvarjalci oddajeinpod okriljem Amazona začel snemati zelo podobno in zelo uspešno oddajo The Grand Tour, medtem, ko izvirnik Top Gear ne dosega več priljubljenosti iz časov Clarksona in sodelavcev.»Moj največji prispevek avtomobilskemu svetu je, da sem precej piflarsko temo prevedel v jezik, ki ga lahko razumem. Kar ni slabo, saj še vedno ne vem, kako avtomobil deluje,« je odgovoril na vprašanje, zakaj si zasluži nagrado.Novih trendov v avtomobilizmu, torej električnih avtomobilov, ne odobrava. »Sami avtomobili so predragi, pretežki in neumno je iz premoga pridobivati elektriko, ki jih poganja. Mislim, da May kupuje teslo, zagotovo pa ima BMW i3 in rekel mi je, da želi biti med prvimi, ki vozijo na elektriko. No, to je približno tako, kot bi želel biti med prvimi, ki podpirajo nacizem. Nečesa ne posvojiš zgolj zato, ker je novo. Moraš razmišljati, kam to vodi in ne verjamem, da se bodo električni avtomobili prijeli,« je bil v intervjuju brez dlake na jeziku.Razkril je tudi svojo nežnejšo plat: »Vsi jočemo. Vsi smo jokali, ko so pokopali princeso Diano. Toda meni, da bi moralo biti splošno pravilo, da se mora človek imeti na vajetih. Vsi se moramo imeti v oblasti.… samo obvladaj se.«Enajstega aprila bo Clarkson dopolnil 60 let. »To je precej depresivno. Ne počutim se starega 60 let. Moj oče je bil star 61, ko je umrl in pomislil sem, bil je star, zdelo se je razumljivo. Toda zdaj sem jaz star 60 in se sploh ne zdi razumljivo. Popolnoma je bil ogoljufan,« je povedal o prihajajočem okroglem jubileju.