Jeremy Clarkson v svoji kmetijski seriji razkril diagnozo

Britanski televizijski voditelj Jeremy Clarkson, ki je zaslovel predvsem z avtomobilističnim novinarstvom, je v eni od svojih serij Clarksonova kmetija (Clarkson's Farm), ta sicer govori o kmetijstvu, povedal, da so mu diagnosticirali raka na prostati. Ni sicer jasno, kdaj.

Zadnja sezona serije je na ogled na pretočni platformi Amazon Prime od srede, a so jo posneli že v letih 2024 in 2025. Diagnozo je Clarkson razkril rednima sodelavcema Kalebu Cooperju in Charlieju Irelandu, ki sta bila vidno šokirana.

Ker je Clarkson star 66 let, je v letih, ko se moški pogosto srečajo s to zdravstveno težavo. Povedal je, da je biopsija prostate razkrila, da ima agresivno obliko raka, vendar so ga odkrili res zgodaj. V teh primerih so za zdravljenje te vrste raka možnosti dokaj obetavne.

V eni od epizod je povedal tudi, da so mu diagnozo postavili maja, vendar zaradi prej omenjenih terminov snemanja to zagotovo ni bilo maja letos. Razložil je tudi, da je desetina njegove prostate zaradi raka fuč in so mu ta del operativno odstranili.

To sicer ni prvič, da je Clarkson javno razkril svoje zdravstvene težave. Pred dvema letoma je o težavah s srcem, zaradi katerih so mu vstavili žilno opornico, razlagal v svojih časopisnih kolumnah in serijah.

Clarkson je ena najbolj znanih medijskih osebnosti v Veliki Britaniji. Zaslovel je z znamenito avtomobilistično serijo Top Gear na BBC, v kateri je v letih od 2002 do 2015 postavil sodobne standarde tega žanra. Z avtomobili se je potem v seriji The Grand Tour za Amazon Prime ukvarjal še v letih od 2016 do 2024.

Vse prej kot neaktiven je še zdaj. Za časopisa The Sunday Times in The Sun piše tedenski kolumni, od leta 2018 na televiziji ITV vodi legendarni kviz Milijonar (Who Wants to Be a Millionaire?). Danes globalno franšizo so konec 90. let prejšnjega stoletja ustvarili prav na tej britanski javni televizijski mreži. Že od leta 2021 pa za Amazon Prime ustvarja tudi serijo Clarksonova kmetija, v kateri predstavlja, kako se ukvarja z obdelovanjem svoje 400 hektarov velike kmetije na jugovzhodu Anglije.