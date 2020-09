Jimmy med maskami

Nedelja je bila pri nas rezervirana za veliki finale Toura, onkraj luže pa je večer minil v znamenju podelitve najprestižnejših televizijskih nagrad emmyjev.



Podelili so jih že dvainsedemdesetič, toda prvič sredi pandemije. Neobičajno prireditev je iz skoraj praznega Staples Centra v Los Angelesu povezoval TV-zvezdnik Jimmy Kimmel (52).



Zvezdnikom so nagrade izročali virtualno, prek aplikacije zoom, karte pa so se po tem, ko sta se z zaslonov poslovili ljubljenki kritike in občinstva, Igra prestolov (Game of Thrones) in Podpredsednica (Veep), precej premešale.



Emmyja za najboljšo dramsko serijo se je veselila ekipa serije Nasledstvo (Succession). Doslej so posneli dve sezoni, zgodba pa se vrti okrog disfunkcionalne družine, ki si lasti medijski imperij.



Serija je dobila emmyja za režijo in scenarij, Jeremy Strong pa je za vlogo sina medijskega mogotca, ki je prava črna ovca, prejel tudi emmyja za najboljšo glavno moško vlogo v dramski seriji.



V ženski kategoriji je slavila Zendaya za vlogo v Euphoriji, kar je obveljalo za največje presenečenje večera. Za favoritki v tej kategoriji sta namreč veljali Laura Linney (Ozark) in Jennifer Aniston (Jutranji šov), toda na koncu je z vlogo najstniške odvisnice slavila 24-letna pevka in igralka.



Med komičnimi serijami je s konkurenco pometla kanadska Schitt's Creek. V ospredju serije je nekoč premožna družina Rose, ki je prisiljena v selitev v Schitt's Creek, majhno mestece, ki so ga nekoč kupili za šalo, zdaj pa se morajo navaditi na življenje brez denarja – in drug z drugim. Iz te serije prihajajo tudi vsi najboljši glavni in stranski igralci in igralke v komični seriji.



Najboljša miniserija je postala distopična drama Čuvaji (Watchmen) s HBO, prežeta z rasnimi temami, ki je osvojila tudi emmyje za glavno žensko vlogo (Regina King) in najboljšo stransko vlogo v miniseriji (Yahya Abdul-Mateen) ter za najboljši scenarij.