John Collison prevzel skrb za 40 zapuščenih konj

Eden najpremožnejših Ircev mlade generacije, ki je obogatel po lastni zaslugi, je pred kratkim spet dokazal, da mu je mar tudi za druge. Dvaintridesetletni poslovnež John Collison je že večkrat izdatno pomagal organizacijam, ki skrbijo za zapuščene živali, zdaj pa je na svojem prostranem posestvu prevzel skrb za več kot 40 zapuščenih konj. Njegovo ime je dobro znano v tehnološkem svetu. Pri 27 letih je postal najmlajši milijarder po lastni zaslugi na svetu. Skupaj s starejšim bratom Patrickom sta namreč pred dobrim desetletjem ustanovila družbo Stripe in izumila istoimenski program, ki podjetjem olajša internetno plačevanje in poslovanje.

John se je rodil na irskem podeželju v bližini mesta Limerick, njegova starša pa sta vodila manjši hotel ob jezeru. Po študiju in delu v Ameriki se je vrnil v rodno deželo in pred tremi leti kupil posestvo Abbey Leix, na katerem stoji tudi eden najrazkošnejših dvorcev iz 18. stoletja. Zemljišče je veliko skoraj 500 hektarov in zdaj po njen svobodno tekajo tudi rešeni konji. Od Johnovega družinskega doma v okrožju Tipperary je oddaljeno le kakšno uro vožnje, prav toliko je oddaljen Dublin, kjer je sedež podjetja Stripe.

Oba brata sta že kot najstnika rada programirala. Po srednji šoli sta se odločila za študij v ZDA, starejši Patrick je študiral matematiko in fiziko na MIT, John se je dve leti pozneje vpisal na Harvard.

Še preden je odšel na Harvard, pa sta brata že postala milijonarja. Prvi milijon sta zaslužila z družbo za softver, ki je malim podjetjem in posameznim prodajalcem omogočala, da so lažje delali na internetni strani za prodajo eBay. Družba se je imenovala Automatic, prodala sta jo leta 2008, samo leto po ustanovitvi, za pet milijonov dolarjev. Potem sta se posvetila Stripu, zaradi katerega sta prekinila študij in se preselila z vzhodne obale na zahodno. Ustanovila sta zagonsko podjetje v Silicijevi dolini, nato pa se vrnila v domovino. Po Forbesovi lestvici je bil John v začetku aprila vreden dobrih pet milijard dolarjev.

John Collison je že večkrat pomagal zbirati sredstva za dobrodelno organizacijo My Lovely Horse, ki skrbi za okoli 800 živali, od zajcev, prašičev do konj. Njeno vodstvo je navdušeno nad milijarderjem, saj pravijo, da je sredstev nikoli ni dovolj, vzdrževanje več kot 40 konj pa je izredno velik finančni zalogaj.