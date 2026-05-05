  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    John Malkovich postal hrvaški državljan

    Njegova prababica in pradedek sta se v ZDA izselila iz mesteca Ozalj v karlovški županiji, tik ob meji s Slovenijo.
    John Malkovich je igral v številnih filmih, v zadnjih letih pa se posveča tudi odrskim postavitvam. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    John Malkovich je igral v številnih filmih, v zadnjih letih pa se posveča tudi odrskim postavitvam. FOTO: Jure Eržen
    R. I.
    5. 5. 2026 | 21:33
    5. 5. 2026 | 21:38
    2:18
    A+A-

    »Danes smo na kratki, a pomembi ceremoniji Johnu Malkovichu izročili odločbo o njegovem hrvaškem državljanstvu,« je zvečer na omrežju X objavil Davor Božinović, aktualni notranji minister v vladi Andreja Plenkovića. Naši sosedje imajo enega državljana več, izrazito slavnega.

    image_alt
    John Malkovich: Sin Balkana z magično močjo

    Kot je danes poorčala STA, je ameriškega igralca na sedežu vlade v Zagrebu sprejel že Plenković. Pogovarjala sta se o hrvaški kulturi in turizmu, Plenković pa je izrazil zadovoljstvo, da zvezdnik neguje tudi svoje hrvaške korenine.

    Sprejel ga je v Banskih dvorih, kjer so z ministrom za turizem in šport Tončijem Glavino in direktorjem Hrvaške turistične skupnosti Kristjanom Staničićem izmenjali mnenja o hrvaški kulturi, turizmu, športu in gospodarstvu.

    Malkovich je igral v številnih filmih, v zadnjih letih pa se posveča tudi odrskim postavitvam. Njegova prababica in pradedek sta se v ZDA izselila iz mesteca Ozalj v karlovški županiji, tik ob meji s Slovenijo. Večkrat je bival na Hrvaškem, tako zasebno kot ob gostovanjih z gledališkimi predstavami.

    Dvakrat je kot gost Ljubljana Festivala obiskal tudi Slovenijo. 

    Njegova igralska pot se je sicer začela že leta 1976, ko je s 23 leti postal ustanovni član gledališča Steppenwolt v Chicagu, v njegovi filmografiji pa je mogoče prešteti več kot 90 filmov najrazličnejših žanrov. Nekateri spadajo v mainstream, drugi se odlikujejo po artističnem pristopu, nekaj pa je tudi tako pogrošnih, da si niso prislužili dobrih kritik.

    Sodeloval je z osmimi z oskarjem nagrajenimi režiserji: Robertom Bentonom, Stevenom Spielbergom, Bernardom Bertoluccijem, Woodyjem Allenom, Robertom Zemeckisom, Clintom Eastwoodom in bratoma Joelom in Ethanom Coenom.

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Alpina

    Alpina prodala stavbo v Žireh, kupil jo je znani lokalni poslovnež

    V nekdanje prostore Alpine, kjer so skoraj 80 let izdelovali čevlje, se bo razširilo družinsko žirovsko podjetje.
    Maja Grgič 5. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parlament

    Janša: Uskladili smo izhodišča, Resnica se je odločila, da bo v opoziciji

    Po neuspešnem prvem krogu iskanja mandatarja bo drugi krog stekel v sredo.
    5. 5. 2026 | 11:22
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Mati čudežnega skakalnega dečka zagrozila s pravnimi ukrepi

    Na Poljskem dvigujejo prah neizplačane nagrade za uspehe na februarskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo.
    Miha Šimnovec 4. 5. 2026 | 13:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Elektrodistribucija Srbije

    Srbi spet prodajajo blejsko vilo Encijan: zanjo hočejo vsaj 2,8 milijona evrov

    Elektrodistribucija Srbije je objavila oglas za prodajo vile s površino 348 kvadratnih metrov in pripadajočega zemljišča na Bledu. Prijave zbirajo do 4. junija.
    5. 5. 2026 | 06:58
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    »Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    HrvaškaJohn Malkovichfilmkulturaigralec

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Hrvaška

    John Malkovich postal hrvaški državljan

    Njegova prababica in pradedek sta se v ZDA izselila iz mesteca Ozalj v karlovški županiji, tik ob meji s Slovenijo.
    5. 5. 2026 | 21:33
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Šport zasebno

    Žiga Jeglič: Golf je imenitna sprostitev

    Velika okrepitev Olimpijinega hokejskega moštva uživa tudi takrat, ko vihti palico za golf. Nazadnje je igral z Davidom in Marcelom Rodmanom.
    5. 5. 2026 | 20:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    NK Maribor

    Maribor: usoda trenerja je znana

    V Ljudskem vrtu so se štiri dni pred velikim derbijem z Olimpijo po nizu spodrsljajev razšli s trenerjem Feđo Dudićem. Vijolične bo poslej vodil Mitja Pirih.
    5. 5. 2026 | 19:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Otvoritev

    Dobrunje: sodobni zapor z veliko odprtimi vprašanji

    Odprtje zapora pozdravljata tako politika, kot stroka; sindikati pa opozarjajo na kadrovsko podhranjenost.
    Tomica Šuljić 5. 5. 2026 | 19:27
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Nekdanji predsednik

    Borut Pahor: Rešila me je čelada. Ko sem se vrnil domov, sem jo poljubil

    Nekdanji predsednik si je zlomil ključnico in lopatico. »Udarec z glavo v asfalt je bil tako silovit, da drugih poškodb pri samem padcu sploh nisem čutil.«
    5. 5. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    NK Maribor

    Maribor: usoda trenerja je znana

    V Ljudskem vrtu so se štiri dni pred velikim derbijem z Olimpijo po nizu spodrsljajev razšli s trenerjem Feđo Dudićem. Vijolične bo poslej vodil Mitja Pirih.
    5. 5. 2026 | 19:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Otvoritev

    Dobrunje: sodobni zapor z veliko odprtimi vprašanji

    Odprtje zapora pozdravljata tako politika, kot stroka; sindikati pa opozarjajo na kadrovsko podhranjenost.
    Tomica Šuljić 5. 5. 2026 | 19:27
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Nekdanji predsednik

    Borut Pahor: Rešila me je čelada. Ko sem se vrnil domov, sem jo poljubil

    Nekdanji predsednik si je zlomil ključnico in lopatico. »Udarec z glavo v asfalt je bil tako silovit, da drugih poškodb pri samem padcu sploh nisem čutil.«
    5. 5. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Doživetje, o katerem bodo zaposleni še dolgo govorili

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Od prijave škode do izplačila v nekaj korakih

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
    Vredno branja

    Trg dela ne čaka. Prihaja prenova, ki bo krojila prihodnost kadrov (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
    5. 5. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo