John Malkovich postal hrvaški državljan

»Danes smo na kratki, a pomembi ceremoniji Johnu Malkovichu izročili odločbo o njegovem hrvaškem državljanstvu,« je zvečer na omrežju X objavil Davor Božinović, aktualni notranji minister v vladi Andreja Plenkovića. Naši sosedje imajo enega državljana več, izrazito slavnega.

Kot je danes poorčala STA, je ameriškega igralca na sedežu vlade v Zagrebu sprejel že Plenković. Pogovarjala sta se o hrvaški kulturi in turizmu, Plenković pa je izrazil zadovoljstvo, da zvezdnik neguje tudi svoje hrvaške korenine.

Sprejel ga je v Banskih dvorih, kjer so z ministrom za turizem in šport Tončijem Glavino in direktorjem Hrvaške turistične skupnosti Kristjanom Staničićem izmenjali mnenja o hrvaški kulturi, turizmu, športu in gospodarstvu.

Malkovich je igral v številnih filmih, v zadnjih letih pa se posveča tudi odrskim postavitvam. Njegova prababica in pradedek sta se v ZDA izselila iz mesteca Ozalj v karlovški županiji, tik ob meji s Slovenijo. Večkrat je bival na Hrvaškem, tako zasebno kot ob gostovanjih z gledališkimi predstavami.

Dvakrat je kot gost Ljubljana Festivala obiskal tudi Slovenijo.

Njegova igralska pot se je sicer začela že leta 1976, ko je s 23 leti postal ustanovni član gledališča Steppenwolt v Chicagu, v njegovi filmografiji pa je mogoče prešteti več kot 90 filmov najrazličnejših žanrov. Nekateri spadajo v mainstream, drugi se odlikujejo po artističnem pristopu, nekaj pa je tudi tako pogrošnih, da si niso prislužili dobrih kritik.

Sodeloval je z osmimi z oskarjem nagrajenimi režiserji: Robertom Bentonom, Stevenom Spielbergom, Bernardom Bertoluccijem, Woodyjem Allenom, Robertom Zemeckisom, Clintom Eastwoodom in bratoma Joelom in Ethanom Coenom.