Johnny Depp v solzah zaradi stoječih ovacij

V torek so na filmskem festivalu v Cannesu premierno prikazali francoski film Jeanne Du Barry francoske režiserke Maïwenn (47), ki ima v filmu tudi naslovno vlogo, francoskega kralja Ludvika XV. pa je upodobil Johnny Depp (59). Gre za Deppovo prvo veliko vlogo po kontroverzni sodni bitki z nekdanjo ženo Amber Heard, ki ga je leta 2018 v odprtem pismu v Washington Postu obtožila družinskega nasilja. Junija lani je porota v Fairfaxu presodila, da je igralka z objavo škodovala ugledu in karieri nekdanjega moža, zato mu mora plačati okoli 7,78 milijona evrov.

Amber Heard in Johnny Depp v srečnih časih FOTO: Profimedia

Premiera filma, ki pripoveduje zgodbo o ženski, ki svoj intelekt in privlačnost uporabi za vzpon po družbeni lestvici in na koncu omreži samega francoskega kralja Ludvika XV., ki je Franciji vladal med letoma 1715 in 1774, je bila popoln uspeh in se je sklenila s stoječimi ovacijami, ki so trajale kar sedem minut. Topli sprejem je hollywoodskega zvezdnika ganil do solz.

Podporniki Amber Heard so na družbenih omrežjih protestirali proti prikazovanju filma na prestižnem festivalu, v ponedeljek pa se je odzval tudi direktor festivala Thierry Fremaux.

Johnny Depp ob prihodu na premiero filma Jeanne du Barry na 76. filmskem festivalu v Cannesu FOTO: Patricia Moreira/AFP

»Ne vem, kakšna je podoba Johnnyja Deppa v ZDA. Če povem po pravici, imam v življenju eno samo pravilo, to je svoboda mišljenja, svoboda govora in svoboda igre, vse v zakonskih okvirih. Če bi Johnnyju Deppu prepovedali igrati v filmih ali bi bil ta film prepovedan, ne bi bili tu in govorili o tem. Videli smo Maïwennin film in ga uvrstili na spored,« je povedal predstavnikom sedme sile in dodal: »Glede vsega ostalega sem zadnja oseba na svetu, ki bi lahko razpravljala o tem. Če na svetu obstaja en sam človek, ki ga to zelo odmevno sojenje ni niti malo zanimalo, sem to jaz. Poleg tega imam Johnnyja Deppa kot igralca rad.«