Jonas Žnidaršič: V zadnjem letu sem mnogo pretrpel

»Slovenija pluje v napačno smer,« je povedal, ko je napovedal poslansko kandidaturo. »Ladja bo nasedla in se potopila, če je pametni in pošteni ljudje ne obrnemo v pravo smer. Dovolj je plenjenja, korupcije in političnega sprenevedanja. Dovolj je arogance, razpihovanja sovraštva in norčevanja iz ljudi.« Pri tem je nekdanji kralj viktorjev napovedal, da se bo zavzemal za pravičnost, pravno državo in malega človeka. Zdaj je za Jonasom Žnidaršičem prvo leto parlamentarnega udejstvovanja, kar je najbrž povsem dovolj za prve analize.

Kako gre, Jonas? Kako ste se znašli na političnem parketu?

Huh, moram reči, da je bilo to leto zelo težko. Na trenutke celo pošastno težko. Na koncu koncev imam prvič v življenju službo. Prvič dobivam plačo!

