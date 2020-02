Jordan Peterson na urgentnem zdravljenju v Rusiji

Znani ameriški konservativni mislec, ki ga mnogi poznajo po uspešnici 12 pravil za življenje, Jordan Peterson, se je zaradi osebnih težav začasno umaknil iz javnosti. Ne le to, v upanju, da bo našel rešitev za dolgotrajne zdravstvene težave, se je po pomoč obrnil k strokovnjakom v Rusiji.



Kje natančno je te dni, ni znano, je pa njegova 27-letna hčerka Mikhaela Peterson na youtubu in instagramu objavila novico, da je oče razvil fizično odvisnost in paradoksno reakcijo na zdravila proti tesnobi, ki jih je začel jemati že pred leti. Kot je pojasnila, se v paradoksni reakciji telo odzove na zdravila prav nasprotno, kot bi se moralo. Ker zdravljenje v bolnišnicah v Severni Ameriki ni bilo uspešno, poleg tega pa je zbolel še za pljučnico, je sedeminpetdesetletni Peterson odpotoval v Rusijo. Le tam izvajajo urgentno razstrupljanje od pomirjeval, je pojasnila Mikhaela.



»Lansko leto je bilo za našo družino zelo težko,« je Mikhaela razkrila na youtubu. Za rakom je zbolela njena mama in Jordanova žena Tammy Peterson, diagnoza ni dopuščala upanja na ozdravitev. Takrat so Petersonu zaradi hude stiske odmerek zdravil še povečali. Javnosti ni znano, kakšno je Tammyno trenutno zdravstveno stanje, a po hčerkinih besedah si je po operaciji ledvic »čudežno« opomogla. Kot je še pojasnila Mikhaela, je oče skušal poletje preživeti brez zdravil, a je doživel hud odtegnitveni sindrom, zaradi katerega je po njenih besedah izgledal kot izgubljen kužek.



Peterson, ki se je pred slabim letom dni v Torontu pomeril z drugim velikim umom našega časa, Slavojem Žižkom, se je skušal odvisnosti od zdravil proti tesnobi rešiti že pred dvema letoma v New Yorku. Pred nekaj meseci je New York Post objavil informacijo, da se intelektualni zvezdnik že dolga leta spopada z depresijo, ki se je pojavila v njegovih najstniških letih. Večkrat jo je premagal, delno tudi z mesnimi dietami, ki mu jih je priporočila njegova hčerka, strokovnjakinja na tem področju.