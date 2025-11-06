Juan Carlos, kralj brez prijateljev, denarja in domovine

V francoščini so v sredo na petsto straneh izšli spomini nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa, ki od leta 2020 živi v izgnanstvu v Združenih arabskih emiratih. Tja se je preselil sredi pandemije covida-19, v kateri je bila Španija med huje prizadetimi. Dotlej neznana in izredno nalezljiva bolezen je tam zahtevala skoraj 35.000 življenj.

Vendar takrat 82-letnega kralja, ki je abdiciral leta 2014, v Abu Dabi ni pregnala epidemija, temveč je bila to posledica njegove nepriljubljenosti tako v Španiji kot na dvoru zaradi vpletenosti v finančne škandale in razmerja z dansko-nemško pripadnico visokih družabnih krogov Corinno zu Sayn-Wittgenstein-Sayn.

Čeprav je knjigo naslovil Sprava, pa je njena vsebina vse prej kot to, saj toži, da so mu tako prijatelji kot lastni sin, sedanji kralj Filip VI., obrnili hrbet, da sam ne uživa nikakršne svobode, pa čeprav jo je z demokratizacijo omogočil drugim, ter da je edini Španec, ki po skoraj štiridesetih letih službe ne prejema pokojnine.

Lani se je udeležil poroke v Madridu, v knjigi pa se opisuje kot ranjenega moža. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Vladati je začel po smrti generala Franca, ki ga je od otroštva uvajal za svojega naslednika in s katerim se je dobro razumel. Letos mineva petdeset let od njegove smrti, a ga svojci niso povabili na nobeno slovesnost. V knjigi kralj, rojen leta 1938 v Italiji, medtem ko je v Španiji divjala državljanska vojna, do Franca izrazi neizmerno občudovanje. Poznala sta se od njegovega desetega leta, generala pa je obiskal tudi, ko je ta ležal na smrtni postelji. O tem je zapisal: »Prijel me je za roko in mi kot v zadnjih zdihljajih dejal: 'Vaša visokost, le eno vas prosim: ohranite državo združeno.'«