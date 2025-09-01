  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Obseden z Vladimirjem Putinom

    Britanski igralec Jude Law je v filmu Čarovnik iz Kremlja upodobil ruskega predsednika Vladimirja Putina. Na premieri so ekipo nagradili s stoječimi ovacijami.
    Jude Law na rdeči preprogi beneškega filmskega festivala. FOTO: Tiziana Fabi/AFP
    Galerija
    Jude Law na rdeči preprogi beneškega filmskega festivala. FOTO: Tiziana Fabi/AFP
    Agata Rakovec Kurent
    1. 9. 2025 | 11:50
    3:33
    A+A-

    Med 21 filmi, ki se na beneškem filmskem festivalu potegujejo za glavno nagrado, je tudi Čarovnik iz Kremlja francoskega režiserja Olivierja Assayasa. »Gre za poskus razumevanja kaosa, ki na najnenavadnejše in najbolj moteče načine spreminja naš svet,« je režiser povedal o filmu, ki ga je občinstvo na premieri nagradilo z desetminutnimi stoječimi ovacijami.  

    Čarovnik iz Kremlja je nastal po istoimenski knjižni uspešnici italijanskega avtorja Giuliana da Empolija iz leta 2022, ruskega predsednika Vladimirja Putina pa je upodobil britanski igralec Jude Law, ki je predstavnikom sedme sile razkril, da je med pripravami na snemanje postal »obsesiven preučevalec Putina«.

    Jude Law kot Vladimir Putin v filmu Čarovnik iz Kremlja FOTO: IMDb
    Jude Law kot Vladimir Putin v filmu Čarovnik iz Kremlja FOTO: IMDb

    52-letni Law se je, tudi s pomočjo spretnih umetnikov ličenja, preobrazil v nekdanjega obveščevalca, ki je postal večni ruski predsednik. Natančno je ujel tudi najmanjše podrobnosti, Putinovo značilno hojo in namrščeni izraz na obrazu. »Obstaja veliko posnetkov, ki si jih lahko ogledaš, in ko se začnem poglabljati v to zajčjo luknjo, vse skupaj postane obsesija,« je igralec v nedeljo povedal novinarjem. »Iščem vedno več, novejši material ...« Portretiranje Putina je bil zanj izziv zaradi njegovega značilnega brezizraznega obraza, je dejal. »Zame je bila težava v tem, da pri javnem obrazu, ki ga opazujemo, vidimo zelo, zelo malo, to je maska.« 

    Andrei Zayats, Jude Law in Alicia Vikander na premieri FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Andrei Zayats, Jude Law in Alicia Vikander na premieri FOTO: Remo Casilli/Reuters

    Film, ki traja dve uri in pol, je izčrpen pogled na Putinovo kariero, v kateri je utišal politične nasprotnike, ustrahoval oligarhe in bogato nagrajeval svoje najzvestejše privržence. Zgodbo vidimo skozi oči njegovega izmišljenega političnega svetovalca Vadima Baranova (Paul Dano), nekdanjega producenta resničnostnih šovov, ki nepričakovano postane spin doktor nekdanjega častnika KGB in obetajočega političnega povzpetnika v Ruski federaciji. Čeprav je zgodba izmišljena, je postala po ruski invaziji na Ukrajino izredno aktualna, v zadnjih dneh pa je Putin osrednja vest novic zaradi srečanja z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki si prizadeva za sklenitev mirovnega sporazuma med državama.

    Kot pravi režiser Assayas, da gre predvsem za zgodbo o avtoritarizmu, pri čemer je ruski prehod iz kaotične demokracije konec devetdesetih let prejšnjega stoletja v Putinovo moderno avtokracijo opozorilo za Zahod. »Posneli smo film o tem, v kaj se je spremenila politika, in o zelo strašljivi in ​​nevarni situaciji, v kateri vsi čutimo, da smo,« je pojasnil.

     Prve kritike filma so mešane. Medtem ko so pri Hollywood Reporterju pohvalili odlično igralsko predstavo Lawa in Dana, so menili, da se film zaradi »preveč likov in dogodkov zatakne«. Screen International je pohvalil »scenarij, poln dogodkov« in »hitro razvijajočo se, elegantno režijo«. V filmu igrajo tudi Alicia Vikander, Tom Sturridge in Jeffrey Wright.

     

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Nedelo
    Vredno branja

    Cate Blanchett, kraljica osupljivih preobrazb

    Za vlogo oblastne dirigentke v filmu Tár je prejela številne ugledne nagrade. Zdaj mnogi pričakujejo, da jim bo v kratkem dodala še tretjega oskarja.
    Urša Izgoršek 26. 2. 2023 | 09:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Nedelo
    Juliette Binoche

    La Binoche

    Ikona francoske kinematografije bo 9. marca praznovala 59. rojstni dan.
    Agata Rakovec Kurent 5. 3. 2023 | 17:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Nedelo
    Woody Allen

    Življenje v senci škandala

    Nad življenjem in delom slovitega režiserja Woodyja Allena visi skoraj tri desetletja stara obtožba spolne zlorabe.
    Agata Rakovec Kurent 29. 11. 2020 | 21:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajinska vojna

    Odmevni atentat na skrajnega desničarja

    V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
    Boris Čibej 31. 8. 2025 | 19:17
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Jan Fonda

    Jan Fonda: Po raku je moje življenje boljše kot prej

    Pri 20 letih se Jan Fonda zaveda, da je zdravje najbolj bistveno. Odkar so mu zaradi raka amputirali nogo, živi polno, študira, teče in uživa v majhnih stvareh.
    Urša Izgoršek 31. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Čarovnik iz KremljaVladimir PutinUkrajinaJude Lawfilmbeneški filmski festival

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Nova vloga

    Smučarska zveza ima novega, presenetljivega uslužbenca

    Nekdanji dolgoletni reprezentant v alpskem smučanju Štefan Hadalin je prevzel vlogo predstavnika za odnose z javnostmi panoge za alpsko smučanje.
    1. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Trumpov človek v Indiji

    Imenovanje Sergia Gora za veleposlanika ZDA v Indiji, ki naj bi pokrival tudi odnose z drugimi državami Južne in Srednje Azije, zbuja mešane občutke.
    1. 9. 2025 | 12:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    PU Ljubljana

    Ženska iz gumenjaka skočila v Ljubljanico, voznik čolna pijan

    Ljubljanski policisti in druge reševalne službe so včeraj posredovali v nesreči pri plutju po Ljubljanici.
    1. 9. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Bovec

    Na območju Mangarta se je smrtno ponesrečil 40-letni padalec iz Brazilije

    Z obleko wingsuit je jadral v smeri Mangartskega sedla. Med letom je zadel enega izmed vrhov, nato pa ga je odbilo na travnato pobočje nad Mangartskim sedlom.
    1. 9. 2025 | 12:04
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Novost

    Cityray je naslednji križanec iz Geely

    Na voljo izključno z bencinskim pogonom. Cena je 29 tisoč evrov.
    Gašper Boncelj 1. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    PU Ljubljana

    Ženska iz gumenjaka skočila v Ljubljanico, voznik čolna pijan

    Ljubljanski policisti in druge reševalne službe so včeraj posredovali v nesreči pri plutju po Ljubljanici.
    1. 9. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Bovec

    Na območju Mangarta se je smrtno ponesrečil 40-letni padalec iz Brazilije

    Z obleko wingsuit je jadral v smeri Mangartskega sedla. Med letom je zadel enega izmed vrhov, nato pa ga je odbilo na travnato pobočje nad Mangartskim sedlom.
    1. 9. 2025 | 12:04
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Novost

    Cityray je naslednji križanec iz Geely

    Na voljo izključno z bencinskim pogonom. Cena je 29 tisoč evrov.
    Gašper Boncelj 1. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo