Obseden z Vladimirjem Putinom

Med 21 filmi, ki se na beneškem filmskem festivalu potegujejo za glavno nagrado, je tudi Čarovnik iz Kremlja francoskega režiserja Olivierja Assayasa. »Gre za poskus razumevanja kaosa, ki na najnenavadnejše in najbolj moteče načine spreminja naš svet,« je režiser povedal o filmu, ki ga je občinstvo na premieri nagradilo z desetminutnimi stoječimi ovacijami.

Čarovnik iz Kremlja je nastal po istoimenski knjižni uspešnici italijanskega avtorja Giuliana da Empolija iz leta 2022, ruskega predsednika Vladimirja Putina pa je upodobil britanski igralec Jude Law, ki je predstavnikom sedme sile razkril, da je med pripravami na snemanje postal »obsesiven preučevalec Putina«.

Jude Law kot Vladimir Putin v filmu Čarovnik iz Kremlja FOTO: IMDb

52-letni Law se je, tudi s pomočjo spretnih umetnikov ličenja, preobrazil v nekdanjega obveščevalca, ki je postal večni ruski predsednik. Natančno je ujel tudi najmanjše podrobnosti, Putinovo značilno hojo in namrščeni izraz na obrazu. »Obstaja veliko posnetkov, ki si jih lahko ogledaš, in ko se začnem poglabljati v to zajčjo luknjo, vse skupaj postane obsesija,« je igralec v nedeljo povedal novinarjem. »Iščem vedno več, novejši material ...« Portretiranje Putina je bil zanj izziv zaradi njegovega značilnega brezizraznega obraza, je dejal. »Zame je bila težava v tem, da pri javnem obrazu, ki ga opazujemo, vidimo zelo, zelo malo, to je maska.«

Andrei Zayats, Jude Law in Alicia Vikander na premieri FOTO: Remo Casilli/Reuters

Film, ki traja dve uri in pol, je izčrpen pogled na Putinovo kariero, v kateri je utišal politične nasprotnike, ustrahoval oligarhe in bogato nagrajeval svoje najzvestejše privržence. Zgodbo vidimo skozi oči njegovega izmišljenega političnega svetovalca Vadima Baranova (Paul Dano), nekdanjega producenta resničnostnih šovov, ki nepričakovano postane spin doktor nekdanjega častnika KGB in obetajočega političnega povzpetnika v Ruski federaciji. Čeprav je zgodba izmišljena, je postala po ruski invaziji na Ukrajino izredno aktualna, v zadnjih dneh pa je Putin osrednja vest novic zaradi srečanja z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki si prizadeva za sklenitev mirovnega sporazuma med državama.

Kot pravi režiser Assayas, da gre predvsem za zgodbo o avtoritarizmu, pri čemer je ruski prehod iz kaotične demokracije konec devetdesetih let prejšnjega stoletja v Putinovo moderno avtokracijo opozorilo za Zahod. »Posneli smo film o tem, v kaj se je spremenila politika, in o zelo strašljivi in ​​nevarni situaciji, v kateri vsi čutimo, da smo,« je pojasnil.

Prve kritike filma so mešane. Medtem ko so pri Hollywood Reporterju pohvalili odlično igralsko predstavo Lawa in Dana, so menili, da se film zaradi »preveč likov in dogodkov zatakne«. Screen International je pohvalil »scenarij, poln dogodkov« in »hitro razvijajočo se, elegantno režijo«. V filmu igrajo tudi Alicia Vikander, Tom Sturridge in Jeffrey Wright.