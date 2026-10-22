Judi Dench starost jemlje vid, a se nad njo ne pritožuje

»Morda mislite, da poznate Judi Dench. V svoji sedemdesetletni karieri je bila vodja vohunov, oskarjevska kraljica ter je igrala v muzikalih, uspešnicah, tragedijah in komedijah. Toda kaj jo žene naprej? Kako je postala tako uspešna in to že tako dolgo? In zakaj se je njena mama občasno počutila dolžna, da jo poškropi z vrtno cevjo?« beremo v opisu knjige spominov Is It Too Late to Make a Run for It? ene najbolj priljubljenih britanskih igralk. Napisala jo je s pisateljem Brendanom O'Heo in je izšla pri založbi Penguin. V tej »zabavni, intimni, presenetljivi, ganljivi« zgodbi svojega življenja Dencheva med drugim pripoveduje o svojem odraščanju, svojem zakonu, ljubezni do narave in živali ter postreže s številnimi anekdotami.

Ob tej priložnosti je 91-letna igralka dala intervju za BBC-jev Radio 4. Ena zanimivejših anekdot, ki jih je pri tem omenila, je bila tista o vabilu na kosilo z nekdanjim šefom britanske zunanje obveščevalne službe MI6. Dejal ji je, da jo bodo prišli iskat na dom, potem pa so se ji opravičili za 20-minutno zamudo, ker ga niso takoj našli. To se ji je zdelo izjemno. Vendar pa Dencheva, ki je med drugim upodobila M, vodjo obveščevalcev, v filmih o Jamesu Bondu, že nekaj časa ne more ne brati ne igrati, saj ji je starostna okvara rumene pege tako zelo poslabšala vid. To ji otežuje tudi prepoznavanje obrazov, zaradi česar včasih koga spravi v zadrego. S tem stanjem, ki je povezan s starostjo, je bila diagnosticirana leta 2012. »O tem ni kaj za povedati. Ne razmišljam preveč o tem,« je kljub temu povedala o staranju.

Čeprav je okvara rumene pege onemogočila njeno delo do te mere, da ne more ne brati scenarijev niti se jih učiti, ne stati na odru ali pred kamero, pa se pojavlja v javnosti in o tem ves čas javno govori. V svoji več kot sedemdesetletni karieri je nastopala na televiziji, v filmu in gledališču; za vlogo kraljice Elizabete I. v Zaljubljenem Shakespearu je leta 1999 prejela oskarja za najboljšo žensko stransko vlogo. V obdobju 1995–2012 je kot prva ženska v vlogi M zaigrala v kar sedmih filmih o Jamesu Bondu (na kratko se je pojavila še v Spectre iz leta 2015).

Težave z vidom Denchevi lajša radio, v intervjuju je izrazila ljubezen do njega. Prav tako pa je izrazila ljubezen do Shakespeara, za katerega se je navdušila, ko je kot devetletna gledala svojega brata nastopati v Macbethu. Očaral jo je njegov jezik; posebej pa je očarana še nad njegovimi soneti in njihovim ritmom, ki je kot ritem srca; »način, kako je tako preprosto povzel občutke, ki jih imamo vsi glede, no, česarkoli«.