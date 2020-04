Julian Assange je v ujetništvu dvakrat postal oče

Ustanovitelj Wikileaksaod lanskega enajstega aprila prestaja kazen v strogo varovanem britanskem zaporu Belmarsh, pred tem pa je bil od leta 2012 na ekvadorskem veleposlaništvu, kamor se je zatekel, da bi se izognil izročitvi Švedski zaradi spolnega napada Obtožnica je bila medtem ovržena. Tudi v zaporu Belmarsh so zabeležili okužbe s koronavirusom, zato si Assangevi odvetniki prizadevajo za njegovo izpustitev iz zapora zaradi nevarnosti okužbe.Zdaj se je za časnik Mail on Sunday oglasila v Južni Afriki rojena odvetnica, ki pravi, da je v razmerju z slavnim zapornikom od leta 2015 in, da ima z njim dva sinova, dveletnegain enoletnegaMorrisova, je Assangea spoznala leta 2011, ko se je pridružila njegovi odvetniški ekipi. Oba sinova sta bila spočeta v času, ko se je Assange zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo, kjer je bival kar sedem let.V zaporu Belmarsh kar 23 ur na dan prebiva v samici. Novica o njegovem skrivnem očetovstvu je prišla na dan, ko so njegovi odvetniki dokaze o tem predložili na sodišču.Stella Morris, ki poziva, naj ga v teh nevarnih razmerah iz zapora izpustijo, trdi, da bi bil Assange, če se okuži s koronavirusom, v veliki nevarnosti, saj trpi za kronično pljučno boleznijo, poleg tega pa ima psihične težave, ki so se v izolaciji v zaporu močno poslabšale.»Juliana globoko ljubim in se veselim poroke z njim. V preteklih petih letih sem odkrila, da zaradi ljubezni človek prenese tudi najhujše stvari, toda tokrat je drugače. Zelo se bojim, da ga ne bom več videla živega. Julian je bil do mene izjemno zaščitniški in je storil vse, kar je lahko, da me je zaščitil pred nočnimi morami svojega življenja.Živela sem tiho in stran od oči javnosti ter upala, da bomo nekega dne lahko skupaj, kot družina. Zdaj moram spregovoriti, ker njegovo življenje visi na nitki,« je Stella Morris pojasnila razloge za razkritje.