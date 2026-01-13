Julio Iglesias se sooča s preiskavo obtožb o spolnih napadih

Španski pevec Julio Iglesias, ki je po svetu prodal milijone plošč in ima trenutno 82 let, se sooča s preiskavo obtožb o spolnih napadih, poročajo mednarodni mediji, ki se sklicujejo na portala elDiario.es in Univision.com.

Kot piše BBC, sta ga dve ženski obtožili, da ju je spolno napadel v času, ko sta zanj delali. Obtožbe preiskuje špansko sodstvo. Pevec je sicer obe ženski zaposlil na svojih posestih v Punta Cani v Dominikanski republiki in Lyford Cayu na Bahamih. Sodeč po njunih izpovedih naj bi se spolni napadi zgodili leta 2021, ko je bil star 77 let.

Po navedbah elDiario.es in Univisiona Iglesias in njegov odvetnik na več prošenj za odziv na obtožbe nista odgovorila. Tudi BBC je poskušal stopiti v stik z Iglesiasovimi predstavniki, a še ni prejel odgovora. Ženska, ki so jo identificirali kot upraviteljico ene od pevčevih posesti, je sicer dejala, da so trditve nesmiselne.

»Počutila sem se kot predmet, kot suženj«

FOTO: Bertrand Guay/AFP

Gospodinjska delavka, katere ime je bilo v poročilih spremenjeno v Rebeca, je navedla, da jo je Iglesias redno klical v svojo sobo ob koncu dneva in jo brez privolitve otipaval s prsti. »Počutila sem se kot predmet, kot suženj,« je navedla.

Dominikanka, ki je bila tedaj stara 22 let, je Iglesiasa obtožila tudi, da jo je prisilil k sodelovanju v trojčkih z drugo članico osebja. Navedla je tudi, da jo je udaril po obrazu in prijel za spolovilo.

Druga ženska, venezuelska fizioterapevtka, ki je navedena kot Laura, je prav tako povedala, da jo je Iglesias otipaval po prsih in poljubljal proti njeni volji.

Dodala je, da ji je nenehno grozil z odpustitvijo, nadzoroval, koliko hrane je pojedla, in jo spraševal, kdaj pričakuje menstruacijo. »Vedno je govoril, da sem debela in da moram shujšati,« je še navedla.

Poročila navajajo še druge nekdanje zaposlene

elDiario.es in Univision.com sta domnevne zlorabe skupaj preiskovala tri leta. Navajata, da so obtožbe podprte z dokumentarnimi dokazi, vključno s fotografijami, telefonskimi zapisi, besedilnimi sporočili in zdravniškimi poročili. Njuna poročila navajajo še druge nekdanje zaposlene pri Iglesiasu, ki opisujejo grožnje in zelo stresno vzdušje za tiste, ki so zanj delali.

Izkazalo se je, da sta Rebeca in Laura 5. januarja vložili pravno pritožbo proti Iglesiasu zaradi spolnega napada in trgovine z ljudmi pri državnem sodišču, ki preiskuje kazniva dejanja, domnevno storjena zunaj španskih meja.

Star prijatelj Iglesiasa Jaime Peñafiel je obtožbe že označil za »absolutne laži«. Drug pevčev zaveznik, novinar Miguel Ángel Pastor, je dejal, da ni nikoli slišal »nikakršna namigovanja, da bi lahko pevec storil tovrstno dejanje«.

Ministrica za enakost v španski socialistični vladi Ana Redondo je dejala, da upa, da bo primer preiskan do konca, še navaja BBC.