Justin naj ne poje morilcem

Kanadski pop pevec Justin Bieber je, odkar ga je glasbena industrija leta 2007 odkrila na YouTubu, postal ena največjih svetovnih glasbenih zvezd. Verjetno je odveč pripomniti, da ima 27-letnik oboževalce predvsem med najstniki in mlajšimi od sebe. Med njegovimi nastopi so tudi takšni, kot bo 5. decembra v drugem največjem mestu Saudske Arabije Džedi, kjer bo zapel na koncertu ob dirki formule ena.

Oziroma vsaj naj bi pel. Na mladega Kanadčane se je namreč z javnim pismom v ameriškem časopisu Washington Post obrnila Turkinja Hatice Cengiz, zaročenka ubitega saudskega novinarja in kritika oblasti v eni najbolj nazadnjaških in nesvobodnih držav na svetu, Saudski Arabiji, Džamala Hašodžija. Cengizova je Bieberja pozvala, naj ne poje morilcem njenega zaročenca; tega je dal likvidirati saudski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, dejansko nesporni voditelj puščavske, vendar z nafto bogate in zato pomembne kraljevine.

»S tem boste v svet poslali močno sporočilo, da vašega imena in nadarjenosti ne bodo zlorabljali za izboljšanje podobe režima, ki ubija svoje kritike,« je v časopisu, za katerega je pisal Hašodži, pevcu na srce položila Hatice Cengiz. Že pred njo je zaradi zatiranja kritikov, mučenja in ubijanja aktivistov za pravice žensk in likvidacij istospolno usmerjenih Bieberja k odpovedi koncerta pozvala tudi mednarodna organizacija za varovanje človekovih pravic Human Rights Watch.

Kanadski pevec sicer ni edini, ki naj bi nastopil na koncertu 5. decembra. Z njim naj bi si oder puščavske diktature plemena Saud delili raper A$AP Rocky, DJ-ja David Guetta in Tiesto ter pevec Jason Derulo. A je Bieber največja zvezda dogodka, za katerega kritiki iz tujine – kritik iz Saudske Arabije seveda ni – pravijo, da je namenjen pranju videza države v očeh mednarodne skupnosti.

Bieber in glasbena druščina niso prvi, ki so jih doleteli pozivi k odpovedi nastopa pri Saudih. Po umoru Hašodžija je tovrstne pozive zavrnila pevka Mariah Carey, njena kolegica Nicki Minaj pa je koncert v Džedi odpovedala z razlago, da podpira pravice žensk, homoseksualcev in svobodo izražanja.

Srh vzbujajoči umor Džamala Hašodžija je bil eden najbolj odmevnih zločinov saudskega dvora, se pravi Mohameda bin Salmana, sina betežnega in senilnega uradnega kralja Salmana. Novinar, ki je živel v tujini, je oktobra 2018 šel na saudsko ambasado v Carigradu, da bi si uredil papirje, potrebne za poroko s Hatice Cengiz. Iz stavbe ni nikoli prišel. Tam so ga namreč prijeli in iz Saudske Arabije poslali skupino eksekutorjev/čistilcev, ki so ga ubili, razkosali in dele trupla raztopili v kislini. Prestolonaslednik je seveda zanikal, da bi imel karkoli z umorom, za katerega ga na koncu niso doletele nobene posledice.