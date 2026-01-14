  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Južnokorejski žvrgoleči fantje gredo na turnejo

    Pričakujejo, da jim bo od nastopov, albuma in drugega v žepe kapnila okrogla milijardo dolarjev ali 860 milijonov evrov.
    Člani korejske pop skupine BTS, na fotografiji so še iz časa preden so oblekli vojaške suknje, bodo od pomladi letos tako rekoč nenehno na največjih svetovnih odrih. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    G. U.
    14. 1. 2026 | 15:00
    4:21
    A+A-

    Mogoče res ni pošteno, da bi sedem članov neskončno priljubljene južnokorejske pop skupine BTS še vedno imenovali žvrgoleči fantje. Razen enega si je namreč vseh sedem članov na pleča že naložilo tretji križ, poleg tega pa so tudi uradno pravi moški. Vsi so namreč odslužili obvezni vojaški rok, ki v Južni Koreji, v večnem strahu pred napadom iz komunistične severne sosede, traja kar leto in pol. Uniformo je kot zadnji lani poleti slekel raper in tekstopisec z umetniškim imenom Suga, uradno Min Jun Dži, star 32 let. Ta teden so žvrgoleči možje oznanili, da bodo šli na svetovno turnejo.

    Prav uspeh BTS, ki so ga ustanovili leta 2010, je povzročil, da je korejska sodobna glasba, znana pod kratico K-pop, postala globalni fenomen. Zdaj skupine iz te vzhodnoazijske države polnijo stadione po vsem svetu in služijo neverjetne vsote s prodajo svoje glasbe. A nihče od njih ni dosegel priljubljenosti BTS. Zato je oznanilo svetovni turneji med hordami njihovih oboževalcev, znanimi kot ARMY – se pravi, hja, vojska – razumljivo povzročilo nepopisno navdušenje. Že do zdaj znani datumi koncertov dokazujejo, da bodo nastopali po Severni in Južni Ameriki, Aziji, Avstraliji in Evropi.

    Posebno navdušeni so njihovi oboževalci izven ZDA in Južne Koreje, kjer skupina ni stopila na odre že od leta 2019. Predvideno svetovno turnejo leta 2020 je odnesel kovid, potem pa so, preden so jih začeli po vrsti klicati na služenje domovini, člani niti ne odigrali, saj inštrumenti niso njihova močna stran, ampak odpeli in odplesali samo nekaj koncertov v omenjenih dveh državah.

    Čeprav je torej veliko njihovih poslušalcev v letih, odkar niso nastopali, odraslo in morda preklopilo na kakšno bolj zrelo zvrst glasbe, so pričakovanja skupine in njihove založbe od turneje velikanska. Tudi zato, ker bo 20. marca, tik pred prvim koncertom, ki bo 9. aprila v predmestju južnokorejske prestolnice Seula Gojangu, izšel tudi njihov novi album; za zdaj naslov še ni znan. Njihov zadnji studijski album Be je sicer izšel med pandemijo konec leta 2020. Večina ga je bila v korejščini, a je poleg v Južni Koreji vseeno zasedel vrhove prodajnih lestvic v vrsti držav, med njimi na Japonskem in v ZDA.

    Od koncertov, albuma in vsega povezanega s turnejo si BTS obetajo, da jim bo v žepe kapnila kar milijarda dolarjev (860 milijonov evrov). Odkar so postali svetovne zvezde namreč nastopajo na največjih stadionih, kjer stotisoči vreščeči oboževalci in oboževalke oziroma njihovi starši, ki jih spremljajo, seveda pokupijo še vsemogočo s skupino povezano robo. Karte bodo v prodajo dali prihodnji teden in ni dvoma, da bodo šle za med. Zanimivo je, da se očitno niso odločili za tako imenovano dinamično ceno vstopnic, kar pomeni, da se ta viša glede na povpraševanje in na koncu doseže astronomske višine. Za Južno Korejo so že objavili, da bodo cene od 116 evrov naprej, za Japonsko od 137 evrov naprej, za Evropo in ZDA pa napovedujejo cene od 86 do 170 evrov za kos.

    Glede na do zdaj znane datume lahko slovenski vojščaki BTS začnejo točiti solze, ker jih k nam seveda ne bo. Najbližje bodo najbrž 10. in 11. julija v bavarski prestolnici Münchnu, kjer bodo dva večera nastopali na domačen stadionu znamenitega nogometnega kluba Bayerna Allianz Areni. Strokovnjaki za koncertne zadeve domnevajo, da bi lahko bila to največja turneja v letošnjem letu, v prihodnjem letu pa jo bodo žvrgoleči možje nadaljevali v Avstraliji, spet Aziji, na Bližnjem vzhodi in morda še kje.

