Južna Koreja prepovedala propagandni spot Kim Džong Una

»Pesem Prijazni oče idolizira voditelja Kim Džong Una, ga hvali in poveličuje,« je v izjavi zapisala seulska komisija za komunikacijske standarde. »Videospot je tipična vsebina, povezana s psihološko vojno proti Južni Koreji, saj je bil objavljen na kanalu, ki je namenjen povezovanju z zunanjim svetom, in je osredotočen predvsem na enostransko malikovanje in poveličevanje Kima,« je še dodal južnokorejski medijski regulator.

Severnokorejska državna televizija je pesem predstavila prejšnji mesec, v njej pa so prikazani vojaki in šolarji, ki razposajeno prepevajo verze, kot so »Zapojmo, Kim Džong Un, veliki vodja« in »Pohvalimo se s Kim Džong Unom, prijaznim očetom«.

Propagandni glasbeni videospot je postal hit na družbenem omrežju tiktok, uporabniki, ki nekritično poplesujejo ob skladbi, pa se večinoma ne zavedajo, da pesem v korejščini časti diktatorja, ki je že izstrelil na desetine balističnih raket.

Južnokorejski zakon o nacionalni varnosti blokira dostop do severnokorejskih vladnih spletnih strani in medijev, da bi omejil izpostavljenost prizadevanjem Kimovega režima za »spodbujanje ali širjenje« njegovih dejavnosti. Po navedbah komisije bo na zahtevo južnokorejske nacionalne obveščevalne službe tako blokiranih devetindvajset različic videospota Prijazni oče.

Čeprav o najbolj hermetično zaprti državi na svetu, Severni Koreji, in njenem voditelju Kim Džong Unu, najmlajšemu diktatorju na svetu, ne vemo veliko, nekatere informacije o vodji, ki ima status božanstva, vendarle prestopijo meje.

Severnokorejske oblasti verjamejo v »teorijo semena«, zato mora vsako posamezno delo vsebovati ideološko sporočilo, ki se nato množično širi skozi umetnost. Glasba je eno njihovih najmočnejših propagandnih orodij. Notni zapis in besedilo pesmi običajno objavijo v časopisih, državljani se morajo običajno naučiti tudi plesnih gibov, ki gredo skupaj s pesmijo.

Znano je, da tam vlada toleranca do ustvarjalne ali umetniške svobode. Nezakonito je, da glasbeniki, slikarji in pisatelji ustvarjajo dela zgolj zaradi umetnosti. Vsa umetniška dela v Severni Koreji morajo služiti za vzgojo državljanov in jih izobraževati o tem, zakaj bi morali čutiti hvaležnost, zvestobo partiji.

Zanimivo je, da do smrti njegovega očeta Kim Džong Ila leta 2011 o sinu Kim Džong Unu svet ni vedel ničesar, potem pa je čez noč postal vojaški vodja. Severnokorejski voditelj ima več nazivov, od briljantnega tovariša, genija in maršala Severne Koreje do »novega začetka«. Diplomiral je iz fizike na univerzi Kim Il Sunga in iz ekonomije na zasebni malezijski fakulteti HELP. Zdaj pa ga vsi imenujejo »veliki oče«, naziv, ki je bil prej rezerviran samo za prvega voditelja Kim II Sunga, piše BBC.