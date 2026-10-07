Južnoafriške olimpijske sanje

Južna Afrika je med sedmimi državami, ki so Mednarodnemu olimpijskemu komiteju (MOK) izrazile interes za izvedbo poletnih olimpijskih iger leta 2036. Če bi bila izbrana, bi postala prva afriška država, ki bi gostila olimpijske igre. Ob Južni Afriki so v tako imenovanem stalnem dialogu z MOK še Nemčija, Madžarska, Indija, Katar, Južna Koreja in Turčija. Rok za prijavo morebitnih dodatnih interesentov je 31. oktober. Zainteresirane strani bodo novembra svoje projekte virtualno predstavile komisiji MOK za prihodnje gostitelje, do marca 2027 pa naj bi sledile prve ocene izvedljivosti. Južna Afrika sicer slovi kot atletska velesila, iz te države med drugim prihaja Wayde Van Niekerk, svetovni rekorder v teku na 400 metrov. Južnoafriški načrt predvideva razpršeno izvedbo tekmovanj med Cape ...