Južnoafriški nobelovec Coetzee ustvarja v muzeju Prado

Triinosemdesetletni južnoafriški nobelovec za literaturo leta 2003 John Maxwell Coetzee je do zdaj veljal za precej zadržanega človeka, ki načeloma ne mara množic, intervjujev in medijske pozornosti. Kljub temu bo naslednje tri tedne zlit s slovitim madridskim muzejem Prado, eno najbolj obljudenih turističnih točk, hkrati pa njihova služba za odnose z javnostmi napoveduje javni nastop. Pogovor s priznanim romanopiscem bo povezovala njegova prevajalka v španščino, filozofinja in pisateljica Mariana Dimopulos.

V muzeju Prado, kamor je že prispel, so ga kot prvega avtorja izbrali v okviru projekta Writting the Prado (Pisanje Prada). Gre za skupno inicativo britanske literarne revije Granta in Fundacije Loewe, ki k sodelovanju vabi mednarodne priznane pisatelje, da svoje vrhunsko literarno ustvarjanje povežejo z večno privlačnimi muzejskimi zbirkami. Glavna svetovalka aktualnega literarnega projekta je ameriška pisateljica, prevajalka ter promotorka španske in latinskoameriške literature Valerie Miles.

Spoj fikcije in vizualnega

Kot inavguracijski štipendist bo svetovno priznani literat od konca junija do sredine julija bival v Madridu ter na podlagi tega napisal zgodbo – v prvi vrsti na podlagi doživljanja veličastnih evropskih umetnin od 12. do začetka 19. stoletja, ki so del stalne zbirke muzeja Prado. Zgodba bo prva v nizu leposlovnih del, ki si jih je španski narodni muzej zamislil kot spoj fikcije in vizualnih umetnosti.

John Maxwell Coetzee se je kot sin učiteljice in odvetnika ter vladnega uslužbenca rodil v južni Afriki leta 1940. Med letoma 1963 in 1980 je bil poročen z učiteljico Philippo Jubber. V tem obdobju sta se rodila njegova hčerka Gisela in sin Nicolas. Ta je umrl pri triindvajsetih letih, ko je padel z balkona svojega stanovanja v Johannesburgu.

Tudi avstralsko državljanstvo

Coetzee ni le nobelovec za literaturo, temveč tudi dvakratni prejemnik prestižne nagrade Man Booker. Precej pozornosti medijev je požel s tem, ko ga na slavnostno podelitev sploh ni bilo. Kar zadeva njegovo ustvarjanje, je znan po posmodernističnem raziskovanju tematik kolonizatorja in koloniziranih, ki izvirajo iz zgodovine južnoafriškega apartheida.

Med najbolj branimi, tudi v slovenščino prevedenimi deli so romani Deška leta, Mladost in Poletje. Spomladi leta 2006 se je preselil v Avstralijo, kjer kot profesor in raziskovalec dela na Univerzi v Adelajdi in ima tudi avstralsko državljanstvo. Tam je zaposlena tudi avtorjeva dolgoletna partnerica, prav tako profesorica in raziskovalka podobnih tem Dorothy Driver. Coetzee ima trenutno premoženje v vrednosti 233 milijonov dolarjev.