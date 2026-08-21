Kaj je tako kontroverznega v romanu, ki je razburil Ameriko

Kaj bi se zgodilo, če bi spletna vplivnica, ki idealizira življenje tradicionalnih žena, nenadoma res morala živeti v času, po katerem tako hrepeni? Prav na tej ideji temelji roman Kot nekoč ameriške avtorice Caro Claire Burke. Glavna junakinja Natalie na družbenih omrežjih kaže popolno življenje na kmetiji, kjer peče kruh, vzgaja šest otrok in zagovarja tradicionalne družinske vrednote. Nato se nekega dne znajde v letu 1855 – in idealizirana preteklost nenadoma pokaže precej drugačen obraz.

Knjiga je postala ena največjih knjižnih uspešnic leta 2026, več tednov vztrajala med najbolje prodajanimi knjigami New York Timesa in sprožila burne razprave o fenomenu »tradwives«, družbenih omrežjih, materinstvu in podobi popolnega družinskega življenja. Zgodba prihaja tudi na filmsko platno, pri projektu pa sodeluje Anne Hathaway, ki bo odigrala glavno vlogo.

Zakaj roman Kot nekoč ene bralce navdušuje, druge pa spravlja ob živce, kdo naj bi navdihnil njegovo glavno junakinjo in zakaj je zgodba postala tako velik kulturni fenomen, preberite na Onaplus.si.