Kako fotografirati soproge japonskih mafijcev

Od rdeče četrti do mafijskega poglavarja



Gospodinje s tetovažami

»Soproge jakuz so vselej v skrbeh, saj nikoli ne vedo, ali se bo njihov mož zvečer vrnil domov,« je dejala francoska fotografinja, ki je preživela šest let na Japonskem, kjer je dokumentirala življenje žensk, poročenih s člani jakuze, tamkajšnje različice mafije.I give you my life (Dam ti življenje) je projekt, v katerem je portretirala gola telesa in tetovaže Japonk, ki so svoja življenja posvetile članom organiziranega kriminala, poroča BBC.Šestintridesetletna Francozinja se je projekta lotila leta 2013 v tokijski rdeči četrti, potrebovala pa je dobre dve leti, preden so jo jakuze sprejeli v svoje vrste. Da bi spoznala čim več ljudi, se je zaposlila kot hostesa, a je prišla v stik le s kriminalci, ki so bili na nižjih položajih v jakuzi. Kot tujka se je počutila ogroženo, enkrat so jo tudi oropali, so zapisali v spletni reviji 1000 Words.Leta 2015 pa je spoznala ojabuno, šefa enega izmed klanov. Ta ji je dovolil v notranji krog družine in ji predstavil svojo soprogo. Ker so bili pripadniki klana do nje zelo sumničavi, je morala previdno sklepati prijateljstva in veliko pozornosti nameniti kompleksnim mafijskim obredom in navadam.»Fotografirati ženske se je izkazalo kot precej težavno, saj sem si sprva morala pridobiti zaupanje moških, nato pa še njihovih soprog,« je Chloé Jafé povedala v pogovoru za BBC in razložila, da so takšne ženske na prvi pogled povsem običajne japonske gospodinje, le da se pod njihovimi oblačili skrivajo obsežne tetovaže. »Te čarobne risbe (omamori) prekrivajo roke, noge in hrbet in imajo po njihovem prepričanju moč, da zaščitijo lastnika pred nevarnostjo. Čeprav so tetovaže zelo estetske, jih je prepovedano razkazovati.«Fotografinja je še povedala, da ženske ne smejo postati članice jakuze, vendar imajo prek soprogov velik vpliv na kriminalne organizacije. »Njihova vloga je odvisna od hierarhičnega statusa moža. Zelo pomembno vlogo imajo, če so poročene s šefom, saj skrbijo za njegove finance in mu pomagajo kot svetovalke.«