Kako je Elif Shafak v svoji novi knjigi postala Gustave Flaubert

Ko pišeš, si včasih želiš, da bi lahko postal nekdo drug. Mednarodno priznana britansko-turška pisateljica in pripovedovalka Elif Shafak v intervjuju za Guardian pripoveduje, kako je v svoji najnovejši, težko pričakovani knjigi postala Gustave Flaubert, francoski pisatelj, ki je v 19. stoletju ustvaril eno najbolj slavnih literarnih junakinj, Emmo Bovary. Vendar ni napisala še ene biografije velikega literata. Zanimal jo je, ko je bil še osamljen otrok, nerazumljen in razočaranje za svojo družino. V romanu In One Brief Moment All Eternity (V hipu – vsa večnost) o Flaubertovem življenju pripovedujejo ljudje in bitja, ki so ga spremljali ali se dotaknili njegovega sveta: njegova dojilja Julie, mati, ljubica Louise Colet, pisateljica George Sand, akrobat, ki ga sreča kot deček, in celo ...