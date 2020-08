Kako je Melania izvedla operacijo blokirajmo Ivanko

Preberite še: Dvajset minut mehkih besed o Donaldu



Nadomestila bi prvo damo

v svoji novi knjigi Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady (Melania in jaz: vzpon in padec mojega prijateljstva s prvo damo), ki bo v ZDA izšla v torek, med drugim razkriva rivalstvo medprvo damoin predsednikovo hčerkoV odlomku, ki so ga objavili v New York Magazine, Wolkoffova opisuje, kako sta si s prvo damo med predsedniško inavguracijo januarja 2017 prizadevali, da Ivanka ne bi bila preveč blizu očeta in da se ne bi prepogosto pojavila na fotografijah. Operacijo je poimenovala blokirajmo Ivanko. »Bili sva prepričani, da Ivanka hoče biti v središču pozornosti,« je zapisala.Po njenih besedah sta si prva dama in »princesa«, kot je Melania Ivanko porogljivo imenovala, bili večkrat v laseh. V odlomku je še zapisala, da sta se Ivanka in njen soprogvseskozi trudila zmanjšati vlogo prve dame, Melanii naj bi prav tako hotela speljati pisarniške prostore v vzhodnem krilu. »Ivanka je bila neprizanesljiva, v glavo si je vtepla, da bo kot prva hčerka nadomestila prvo damo. Hotela je biti edina izstopajoča ženska družine Trump v Beli hiši.«Sodelovanje Wolkoffove z Melanio sicer sega še v newyorško obdobje, ko sta dami sodelovali pri številnih odmevnih gala večerjah in pogostitvah za poslovneže. Wolkoffova je med drugim organizirala elitno Met Galo in Mercedesovo modno revijo, po volitvah 2017 pa je postala avtorica nagovorov in posebna svetovalka novopečene prve dame.Sodelovala je tudi pri predsednikovi zaprisegi, a prav ta odmevni dogodek naj bi bil usoden za njen odnos s prvim parom ZDA. Milijonski znesek, ki ga je prijela za svoje delo, je povzročil razdor. Kasneje niso več sodelovali.