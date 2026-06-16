Kako najti svoj pravi jaz?

Laverne Cox, ameriška igralka, televizijska voditeljica in ena najbolj prepoznavnih transspolnih osebnosti na svetu, je izdala spomine z naslovom Transcendent. Knjiga ni zgodba o hollywoodskem blišču, ampak iskrena pripoved o deklici, ki je odraščala v Alabami, se bala lastnega telesa, doživljala nasilje in ponižanja ter se dolga leta borila za pravico, da bi lahko živela kot to, kar je.

Danes 54-letna Coxova velja za pionirko. Ko je leta 2013 v uspešnici Oranžna je nova črna (Orange Is the New Black) zaigrala Sophio Burset, transspolno zapornico in frizerko, je postala prva odkrito transspolna igralka, nominirana za nagrado emmy v igralski kategoriji. Toda pot do tega preboja je bila dolga in boleča.

V knjigi se vrača v otroštvo, ko je bila zaradi ženstvenega vedenja tarča posmeha in nasilja. Odraščala je v konservativnem okolju ameriškega juga, kjer za drugačnost ni bilo veliko razumevanja. Pri enajstih letih je bila tako nesrečna, da je poskušala storiti samomor. Vsak večer je molila, da bi se naslednje jutro zbudila kot nekdo drug.

Spomini razkrivajo tudi zapleten odnos z materjo, ki je sama nosila težko dediščino družinskih travm. Coxova o njej piše brez grenkobe. Namesto obtoževanja skuša razumeti, kako se bolečina in strah pogosto prenašata iz generacije v generacijo.

Eden najbolj zanimivih delov knjige opisuje New York devetdesetih let. Takrat je mlada umetnica študirala ples, obiskovala legendarne klube in iskala svoj prostor v svetu. Medtem ko so mnogi okoli nje eksperimentirali z drogami, si je sama obljubila, da jih nikoli ne bo uporabljala. Prepričana je, da ji je prav ta odločitev omogočila preživetje in kasnejši uspeh.

Ko je prišla vloga v seriji omenjeni, je bila stara že 41 let. Slava je prišla pozno, a nepričakovano silovito. Ljudje so jo začeli ustavljati na ulici, vendar ne več zato, da bi jo žalili, temveč da bi ji povedali, kako pomembna je bila zanje njena zgodba.

Transcendent je več kot avtobiografija znane igralke. Je pričevanje o tem, kako težko je živeti v družbi, ki te ne želi razumeti, in kako pomembno je, da človek kljub vsemu vztraja. Obenem pa je knjiga o pogumu, samosprejemanju in moči, ki jo lahko imajo osebne zgodbe. Prav zato njeni spomini niso le zgodba ene transspolne ženske, temveč univerzalna pripoved o iskanju lastne identitete in prostora pod soncem.