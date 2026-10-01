Kalifornija prepovedala poroke mladoletnih

Kalifornijski guverner Gavin Newsom je te dni podpisal zakon, ki prepoveduje poroke mladoletnih in kot najnižjo starost za sklenitev zakonske zveze zapoveduje 18 let (doslej Kalifornija, ameriška zvezna država z največ prebivalci, ni določala najnižje starosti za poroko).

Nova ureditev bo začela veljati januarja, Kalifornija pa je s tem postala šele osemnajsta ameriška zvezna država, ki je prakso povsem odpravila – še leta 2017 so bile poroke mladoletnih dovoljene v vseh zveznih državah, v veljavi pa danes ostajajo še v dvaintridesetih.

Kot je Newsom dejal ob podpisu zakona, ki odpravlja določila, po katerih se je mladoletnik lahko poročil s soglasjem staršev in odobritvijo sodnika, gre za zaščito mladih Kalifornijk in Kalifornijcev, za katero bi moralo biti že zdavnaj poskrbljeno.

Ob guvernerju je bila ob podpisu navzoča tudi Courtney Stodden, ena vidnejših zagovornic prepovedi, ki se je leta 2011 pri šestnajstih s soglasjem staršev poročila s tedaj petdesetletnim igralcem Dougom Hutchisonom; njuno razmerje je bilo menda polno nasilja in zlorab. Sprejetje zakona je označila za zmago, a je poudarila, da bo boj nadaljevala, dokler poroke mladoletnih ne bodo prepovedane v vseh petdesetih zveznih državah.

Po podatkih organizacije Unchained At Last je bilo v ZDA med letoma 2000 in 2021 pred dopolnjenim osemnajstim letom poročenih skoraj 315 tisoč otrok – večinoma je šlo za dekleta, poročena z odraslimi moškimi. Samo v Kaliforniji jih je bilo po starejši analizi med letoma 2000 in 2018 nekaj manj kot 24 tisoč.