Kam je izginil Aleksej Navalni?

Ruski predsednik Vladimir Putin je ta teden s svečano splavitvijo dveh jedrskih podmornic neuradno začel kampanjo za predsedniške volitve, njegov najostrejši kritik, Aleksej Navalni, pa je iz strogo varovanega zapora izginil neznano kam. V zadnjih dneh so odvetniki zaman skušali priti v stik z oporečnikom, ki ima tudi hude zdravstvene težave. Dobili so le informacijo, da Navalnega v kazenskih kolonijah IK-6 in IK-7, kjer naj bi bil zaprt po njihovih informacijah, ni.

Sled za sedeminštiridesetletnim neomajnim Putinovim nasprotnikom se je izgubila že prejšnji torek, je sporočila Kira Yarmysh, tiskovna predstavnica skupine odvetnikov, ki ga zastopajo. V zapornem kompleksu Melekovo so krivdo za to, da z njim ni mogoče priti v stik, zvalili na težave z elektriko, a podporniki Navalnega pravijo, da je to le taktika, s katero so skušali zakriti njegovo premestitev. Dobili so zgolj informacijo, da Navalnega ni več tam. Tudi neodvisni analitiki so prepričani, da je izginotje Navalnega v tesni zvezi s sicer pričakovano odločitvijo, da se bo Putin na marčevskih volitvah potegoval še za peti predsedniški mandat. »To je 0-odstotno naključje in 100-odstotno ročno upravljenje iz Kremlja,« je na Telegramu zapisal njegov tesni zaveznik Leonid Volkov. »Putin zelo dobro ve, kdo je njegov glavni nasprotnik na teh 'volitvah'. Zato hoče poskrbeti za to, da glasu Navalnega ne bo slišati.«

Z zapletom je seznanjen tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Joseph Borell, ki je na omrežju X zapisal, da je izginotje Navalnega »zelo zaskrbljujoče«. Dodal je še, da za njegovo varnost in zdravje v zaporu odgovorno rusko politično vodstvo, in da bo za to tudi odgovarjalo.

Podporniki Navalnega so takšen zaplet pričakovali vse od avgusta, ko je bil obsojen na dodatnih 19 let »posebnega zapornega režima« zaradi obtožb, da je ustanovil ekstremistično skupino, financiral ekstremistične dejavnosti in številna druga kriminalna dejanja. Dodatno kazen so mu dosodili potem, ko je že prestajal 11,5-letno kazen zaradi goljufij in poneverb. Vse, česar so ga obtožili, Navalni vztrajno zanika. Njegovi podporniki pravijo, da bi ga oblasti lahko premestile v katero koli od 30 ruskih ječ. »Nič jim ne more preprečiti, da bi ga skrivali tako dolgo, kot hočejo,« je opozorila Yarmish.