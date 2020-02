Kanada ne bo več plačevala varovanja Harryja in Meghan

Komaj sta se princ Harry in njegova soproga Meghan Markle dodobra preselila, že so se kanadski davkoplačevalci obregnili ob stroške varovanja. Tamkajšnji minister za varnost Bill Blair je zagotovil, da bodo v prihodnjih tednih ukinili plačevanje njunega varovanja.



Odločitev, da bosta Harry in Meghan del svojega časa preživela v Kanadi, je vlado spravila v nenavadno situacijo, je sporočil Blair. Že dlje se namreč prepirajo, ali bi morali z davkoplačevalskim denarjem zagotoviti varovanje para. Trenutno namreč vojvodo in vojvodinjo Susseško še obravnavajo kot mednarodni osebi, ki potrebujeta varovanje, zato mora Kanada zagotoviti njuno varnost. To pa se bo spremenilo s koncem njunih kraljevih obveznosti.

Za varovanje 20 milijonov na leto

V Kanadi je spletno peticijo proti plačevanju varovanja podpisalo več deset tisoč ljudi, po oceni nekaterih medijev pa bi lahko vlado tovrstno varovanje stalo do 20 milijonov evrov na leto. Pred parom je sicer še en mesec kraljevih obveznosti, saj bosta od dolžnosti uradno odstopila 31. marca. Sledilo bo 12-mesečno prehodno obdobje, ko na primer ne bosta imela več pisarne v Buckinghamski palači in ju ne bodo smeli več imenovati kraljeva visokost.



Harry in Meghan sta v začetku leta šokirala, ko sta sporočila, da bi se rada delno umaknila od kraljevih dolžnosti in s sinom Archiejem živela nekaj časa v Kanadi nekaj časa v Veliki Britaniji. Iz Buckinghamske palače so kasneje sporočili, da ne bosta več aktivna člana kraljeve družine. Vojvoda in vojvodinja Susseška ne bosta več uporabljala svojih nazivov kraljeva visokost in ne bosta več prejemala javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti. Par prav tako ne bo več uradno predstavljal kraljice Elizabete II.