Kanadski premier v samoizolaciji

»Kmalu bo spet na nogah«

Avstralski notranji Peter Dutton je v skrb spravil svojega šefa Scotta Morrisona. FOTO: AFP

Da smo v času koronavirusa vsi enaki, potrjuje vse več novic iz sveta politike o pozitivnih testih ali stikih z okuženimi. Pozitivna na testu je tudi, soproga kanadskega premierja, zaradi česar je moralv samoizolacijo. Kot so sporočili iz njegovega kabineta, se počuti dobro.Štiriinštiridesetletna Sophie Gregorie Trudeau se je v sredo vrnila iz Velike Britanije, kmalu je začutila gripi podobne bolezenske znake in opravila test za novi koronavirus. Njeni simptomi so blagi, premier jih za zdaj ni zaznal, kakor so v kabinetu pomirili kanadsko javnost, bo pa dva tedna ostal v izolaciji; po nasvetu zdravnikov se ne bo testiral za virus. Trudeau bo v času samoizolacije o poročanju AFP delal od doma, danes pa bo nagovoril zaskrbljene državljane.»Čeprav se ne počutim dobro, se bom kmalu postavila na noge,« pa je po poročanju CNN sodržavljanom sporočila njegova soproga. »Biti v karanteni doma je malenkost v primerjavi s težavami, s katerimi se zaradi koronavirusa spoprijemajo druge kanadske družine.«Žena 23. premiera Kanade je nekdanja televizijska voditeljica in certificirana učiteljica joge, zdaj pa se večinoma ukvarja z dobrodelnostjo, zlasti v povezavi s problemi žensk in otrok. Z Justinom Trudeaujem se je poročila leta 2005, skupaj imata tri otroke, stare od šest do trinajst let.V Kanadi so do zdaj zabeležili več kot 150 primerov okužbe z novim koronavirusom, ena oseba je zaradi bolezni covid-19 umrla. Še več primerov je v Avstraliji, okoli 180, med okuženimi je tudi notranji minister, ki se je nedavno vrnil z obiska v ZDA. Tam se je med drugim sešel s hčerko ameriškega predsednikain ameriškim pravosodnim ministrom, zaskrbljeni pa so kajpak tudi v ministrskem zboru avstralskega premiera