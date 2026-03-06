Kanye West ni dobrodošel v Marseillu

Enajstega junija naj bi edinkrat v sklopu tokratne turneje na francoskih tleh v Marseillu nastopil ameriški raper Ye oziroma Kanye West. Vstopnice za koncert sploh še niso na voljo, je pa zato nejevolja nad njim na vrhuncu. Socialistični župan drugega največjega francoskega mesta Benoît Payan mu močno nasprotuje in ga hoče preprečiti, čeprav za to (žal) nima pooblastil oziroma bi morali biti za to izpolnjeni strogi pogoji, o katerih nato presoja sodišče. Po Payanovih besedah West v Marseillu ni dobrodošel. Razlog za to so številne glasbenikove antisemitske izjave v preteklosti in izražanje naklonjenosti nacizmu. Ob 80-letnici druge svetovne vojne je celo posnel skladbo z naslovom Heil Hitler.

»Ne bom dopustil, da bi Marseille postal platforma za tiste, ki spodbujajo sovraštvo in brezsramen nacizem,« je župan zapisal na omrežju x. Podobno meni županska kandidatka na bližnjih volitvah in nekdanja vodja regionalnega judovskega združenja CRIF Fabienne Bendayan. V agenciji Mars 360, ki organizira koncert na stadionu v lasti mesta, so sicer zatrdili, da so v pogodbo o sodelovanju vnesli zagotovila, da na nastopu ne bo nedovoljenih opazk in da se bo na njem spoštovala francoska zakonodaja.