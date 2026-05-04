Kaos pred slavnostnim odprtjem

Slavnostno odprtje beneškega bienala bo 9. maja, a takrat ne bodo podelili nagrad, kot je to v navadi, saj je tik pred zdajci odstopila celotna mednarodna žirija festivala. Predsednica Solange Farkas ter članice žirije Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma in Giovanna Zapperi, so se za odstop odločile, ker nasprotujejo odločitvi organizatorjev, da Rusiji dovolijo sodelovanje na letošnji razstavi. Letošnjo žirijo je sicer imenovala kamerunsko-švicarska kuratorka Koyo Kouoh, ki je maja lani umrla, razstavo pa so dokončali njeni pomočniki.

Članice žirije so že pred odstopom napovedale, da umetnikov iz držav, katerih voditelji so trenutno obtoženi zločinov proti človeštvu, ne bodo upoštevale za festivalske nagrade, v kratki odstopni izjavi pa Rusije niso eksplicitno omenile.

Odločitev, da Rusiji prvič po začetku njene invazije na Ukrajino leta 2022 dovoli sodelovanje na bienalu, je vodstvo bienala na čelu s predsednikom Pietrangelom Buttafuocom utemeljilo z besedami, da duh bienala temelji na odprtosti, dialogu in zavračanju cenzure. »Bienale mora ostati prostor premirja v imenu umetnosti, kulture in umetniškega izražanja,« so zapisali.

Giorgia Meloni se z vodstvom bienala ne strinja, a hkrati pravi, da je njegov predsednik zelo sposoben. FOTO: Hayk Baghdasaryan/Reuters

Po poročanju italijanskih medijev je žirija odstopila dan zatem, ko je delegacija italijanskega ministrstva za kulturo obiskala Benetke, da bi zbrala informacije o ponovnem odprtju ruskega paviljona, zaradi česar je italijanski kulturni minister Alessandro Giuli že razglasil, da bo sam bojkotiral bienale.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je povedala, da se vlada z odločitvijo predsednika bienala ne strinja, a dodala, da je bienale avtonomen, njegov predsednik pa »zelo sposoben«. Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas medtem sodelovanje Rusije na bienalu označuje za moralno sporno, EU pa je zaradi ruske vrnitve na bienale umaknila dva milijona evrov nepovratnih sredstev.

Rusija pa ni edina težava organizatorjev. Več kot 200 sodelujočih umetnikov, festivalskih delavcev in kuratorjev se je podpisalo pod izjavo, v kateri zahtevajo izključitev Izraela iz bienala zaradi kršitev človekovih pravic v Gazi, zaradi napada na Iran pa so v ločenem odprtem pismu nekateri pozivali tudi k izključitvi ZDA.

Nagrajenci letošnjega bienala bodo zaradi zapletov namesto ob odprtju znani šele ob zaprtju bienala 22. novembra.