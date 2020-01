Kar 27 tisoč žensk si z japonskim miljarderjem želi v vesolje

Več kot 27 tisoč prijav je japonski milijarderprejel na oglas, v katerem je na spletu objavil, da išče dekle, ki bi odšlo z njim na polet okoli Lune . Na potovanje okoli Lune z raketo SpaceX ameriškega podjetnikanaj bi se kot prvi zasebni potnik odpravil leta 2023 ali kasneje.Meazawa, ki je leta 2018 sporočil, da je kot prvi kupil karte za omenjeni polet, naj bi sedaj šel na zmenke s kandidatkami. Končno odločitev pa bo sprejel do konca marca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Iskanje primerne sopotnice bo potekalo v televizijskem resničnostnem šovu z imenom Full Moon Lovers na japonski AbemaTV, poroča portal cnet. Iz Abema TV so danes sporočili, da je prejel 27.722 prijav iz Japonske in tujine.Bogataš, ki je nedavno sporočil, da se je razšel z dekletom, japonsko igralko, je do danes sprejemal prijave deklet, starih 20 let ali več, ki bi, kot je zapisal v oglasu, življenje rade zajemale s polno žlico.Podjetnik je pojasnil, da je pristal na to, ker je osamljen. »Do zdaj sem živel točno tako, kot sem želel,« je dejal Maezawa, ki ima tri otroke z dvema ženskama. »Star sem 44 let. Ker so me počasi začeli prevzemati občutki osamljenosti in praznine, razmišljam o eni stvari: Da bi še naprej ljubil eno žensko,« je zapisal v oglasu.Maezawa, bivši direktor spletnega modnega podjetja Zozo, ki ga je lani prodal japonskemu Yahooju, je znan tudi po kupovanju dragih umetnin.