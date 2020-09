Kardashianovi se z zadnjo sezono poslavljajo v prihodnjem letu

Razvpita družina je vedno znala opozoriti nase. FOTO: Angela Weiss/AFP

Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian in Kim Kardashian. FOTO: Jean-Baptiste Lacroix/AFP

Razvpita družina, ki od leta 2007 gledalce v intime svojega doma spušča v resničnostnem šovu V koraku z družino Kardashian (Keeping up with the Kardashians), je v ponedeljek sporočila, da nova, 19. sezona prihaja 17. septembra, tej pa bo prihodnje leto sledila 20., in sicer zadnja sezona, navaja E! (eonline.com), spletna platforma o novicah s sveta zabave, pop kulture in življenjskega sloga.»S težkim srcem se po skoraj 14 letih in 20 sezonah ter na stotine epizodah poslavljamo od našega resničnostnega šova. Odločili smo se, da končamo to potovanje,« je na svojem instagram profilu v imenu celotne družine sporočilaKot je zapisala Kim, so »hvaležni za vse gledalce, ki so jih spremljali v vseh teh letih – v dobrih in slabih časih, sreči in solzah, v številnih odnosih in novih članih družine oziroma otrocih. Srčno se bomo spominjali mnogih lepih trenutkov in ljudi, ki smo jih spoznali na tej poti.«Zahvalila se je tudi na tisoče posameznikom in podjetjem, ki so bili del njihovega resničnostnega šova, še posebej režiserju, ki je, kot je zapisala superzvezdnica Kim, verjel v njihovo družino. Zahvalila se je tudi partnerju E! in produkcijski ekipi Bunay/Murray, ki je nešteto ur dokumentirala življenje Kardashianovih.V skoraj 14 letih so člani družine Kardhashian-Jenner postali svetovno znane osebnosti. Resničnostni šov jih je popeljal med vplivneže, modne ikone, podjetnike, vmes pa jim je šov uspelo dodatno začiniti z raznimi aferami in pikantnimi podrobnostmi iz njihovega življenja. Nazadnje je nekaj prahu dvignil mož Kim Kardashian, pevec in raper, ki je nase opozoril z neprimernimi tviti in domnevno najavo predsedniške kandidature v stanju, ko bi moral na zdravljenje zaradi duševnih motenj, kot so namigovali mnogi »Brez šova ne bi bila tukaj, kjer sem danes. Tako neizmerno sem hvaležna za vse, ki so gledali naš šov, podpirali mene in mojo družino v zadnjih 14 letih. V koraku z družino Kardashian nas je oblikoval kot osebnosti, vedno bom dolžnica vsem, ki so bili kakor koli zaslužni za to, da se je moja kariera odvila v tej smeri in se je moje življenje za vedno spremenilo,« je zapisala Kim Kardashian.V epizodah, ki so do šeste sezone trajale po 22 minut, od sedme naprej pa so skoraj dvakrat daljše, so gledalci spoznavali življenje ameriško-armenske družine Kardashian-Jenner., mati velike družine, se je konec sedemdesetih let poročila z, starejšim odvetnikom, s katerim sta imela štiri otroke (Kourtney, Kimberly, Khloe in Robert), z njim se je razšla v začetku devetdesetih let in se poročila z olimpijcemzdaj, ki je transspolna ženska. Prvi mož Kris Jenner Robert Kardashian je za rakom umrl leta 2003.V šovu so gledalci spremljali zaplete še drugih družinskih članov:(hči),(verjetno ene najbolj znanih članic njihove družine, prepoznavno po videzu),(hči),(sin),(hči) in(podjetnica z lastno znamko kozmetike).