Kardinal je ostal pred baziliko Svetega groba

Izraelska policija je na cvetno nedeljo kardinalu Pierbattistu Pizzaballi in patru Francescu Ielpu iz varnostnih razlogov preprečila vstop v baziliko Svetega groba, kjer bi morala obhajati mašo na cvetno nedeljo. »Staro mestno jedro in sveta mesta predstavljajo kompleksno območje, ki ne dovoljuje dostopa velikim reševalnim vozilom, kar znatno ovira odzivne zmogljivosti in predstavlja resno tveganje za človeška življenja v primeru incidenta z množičnim številom žrtev,« so sporočili.

Latinski patriarhat v Jeruzalemu je incident označil kot »resen precedens, ki ne upošteva čustev milijard ljudi po vsem svetu, ki v tem tednu usmerjajo pogled k Jeruzalemu«. Kot so zapisali, so cerkvenemu voditelju obhajanje maše v tej cerkvi prepovedali prvič po več sto letih. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na družbenih omrežjih objavil, da je pristojnim organom naročil, naj kardinalu omogočijo popoln in takojšen dostop. »Danes so kardinala Pizzaballo zaradi posebne skrbi za njegovo varnost prosili, naj se vzdrži maše v baziliki Svetega groba,« je zapisal in dodal: »Čeprav razumem to zaskrbljenost, sem takoj, ko sem izvedel za incident s kardinalom Pizzaballo, oblastem naročil, naj patriarhu omogočijo obrede, kot želi.«

Incident sta obsodila tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in italijanska premierka Giorgia Meloni, ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee pa je dejal, da je zavrnitev vstopa patriarha v cerkev »težko razumeti ali upravičiti«.

Vatikan incidenta ni komentiral, papež Leon pa je v nedeljo, ko je vojna v Iranu vstopila v drugi mesec, dejal, da Bog zavrača molitve voditeljev, ki začenjajo vojne in imajo »roke polne krvi«.