Karel III. bo vse, ki bodo spremljali kronanje, povabil k prisegi zvestobe

Vsi, ki bodo prihodnjo soboto spremljali kronanje Karla III., bodo povabljeni, da se pridružijo »milijonskemu zboru« in prisežejo zvestobo kralju ter njegovim dedičem, piše BBC, ki se sklicuje na organizatorje tega dogodka. Javno prisego napovedujejo kot eno izmed številnih presenetljivih sprememb starodavnega obreda kronanja.

Tako pričakujejo, da bodo na kronanju vidno vlogo igrale ženske pripadnice duhovščine, sam kralj pa bo na glas molil. Pri krščanski službi bodo prvič dejavno sodelovali tudi verski voditelji drugih ver, sobotno kronanje pa bo tudi prvo, ki bo vključevalo druge jezike, prisotne v Veliki Britaniji. Himno bodo peli tudi v valižanščini, škotski galščini in irski galščini.

Pričakujejo, da bo kralju prisegel »zbor milijonov«

Svojevrstno aktivno vlogo bodo prvič podelili tudi javnosti, in sicer bodo ljudi po vsem svetu pozvali, da vzkliknejo in prisežejo zvestobo britanskemu kralju. To so si zamislili kot »poklon ljudstva«, ki bo nadomestil tradicionalen poklon plemstva, ob katerem so dedni aristokrati izrekli zvestobo novemu monarhu. Namesto tega bodo vse v Westminstrski opatiji in pred domačimi zasloni povabili, naj se s prisego pridružijo »zboru milijonov«.

Protokol bo tak, da se bo zaslišalo: »Vsi, ki tako želite, v opatiji in drugod, povejte skupaj: Prisežem, da bom izkazoval resnično zvestobo vašemu veličanstvu ter vašim dedičem in naslednikom po zakonu. Tako mi pomagaj Bog!«

Nakar se bodo zaslišale fanfare.

Da bo branil zakon in anglikansko cerkev, bo sicer moral priseči tudi novopečeni kralj, nato pa ga bo nadškof mazilil s svetim oljem. To je, kot je pisala STA, narejeno po skrivnem receptu, ki med drugim vsebuje vrtnice, jasmin in cimet. Olje, narejeno za Karla, sicer ne bo vsebovalo nobenih sestavin živalskega izvora, medtem ko so prejšnje kralje in kraljice tradicionalno mazlili tudi z ambro, ki nastaja v črevesju kita glavača.