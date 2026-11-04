Karel III.: Zlo ne sme imeti zadnje besede

Zgodilo se je tako, kot je bilo napovedano. Britanski kralj Karel III. se med svojo devetdnevno turnejo po Karibih ni opravičil za grozote suženjstva, ki so jih zakrili njegovi predhodniki, vendar pa se temi niti ni izognil. Ko je v torek v mestu St. John’s, prestolnici otoške države Antigva in Barbuda, odprl vrh Skupnosti narodov, ki so se ga udeležili voditelji vseh 56 držav, je spregovoril o tragični dediščini čezatlantske trgovine s sužnji in pojasnil, da je med poslušanjem, učenjem in opazovanjem poglobil svoje razumevanje te teme. »Čezatlantska trgovina z zasužnjenimi ljudmi še vedno meče senco na te otoke in druge članice naše Skupnosti narodov. Kot sem že dejal, mi to sramotno poglavje zgodovine vzbuja grozo, v moji duši pa najglobljo osebno žalost.« Kralju Karlu III. se je med ...