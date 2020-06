Karl Lagerfeld: boj za dediščino modnega guruja

Bela dama in sedmerica upajočih

Skrivnostno izginotje

Karl Lagerfeld je buril duhove že v času življenja in nič drugače ni po njegovi smrti.Eden tistih, ki si obetajo zapuščino po pokojnem kreativnem direktorju modnih velikanov Chanel in Fendi in ustanovitelju znamke, ki nosi njegovo ime, je 30-letni francoski model in pevec Baptiste Giabiconi, ki je od leta 2008 veljal za Lagerfeldovo »muzo«. Maja letos je izšla knjiga Karl et moi, Karl in jaz, v kateri njun odnos opisuje kot bolj platonski.Slavni oblikovalec je Giabiconija zasipaval z darili, toda ta zdaj pravi, da sta bila kot oče in sin in da ga je Lagerfeld celo nameraval uradno posvojiti: »Karl ni imel otrok. Ob sebi ni imel družine in zagotovo je s tem hotel zapolniti praznino, nekaj, kar mu je manjkalo in po čemer je hrepenel. Želel je le, da bi bil tako ali drugače njegov sin.«Tudi slovita bela birmanska mačka Choupette, še ena dedinja Lagerfeldovega premoženja, je bila najprej Giabiconijeva last. Ko je maneken nekoč šel obiskat mamo, jo je pustil pri njem v varstvu, ta pa se je na žival tako navezal, da jo je obdržal, jo razglasil za najslavnejšo mačko na svetu in ji posvetil modno linijo torbic.Modni oblikovalec, znan po provokativnih izjavah, kot je tista, da je »bila princesa Diana sicer prijazna in prikupna, a neumna«, ali pa tista, da »ima sestra vojvodinje Catherine grd obraz, bolje bi bilo, da bi kazala le zadnjo stran«, je celo razglasil, da bi se s Choupette poročil, če bi bilo to pravno možno.Giabiconi je februarja v intervjuju za francosko televizijo TF1 razkril, da je dedičev Lagerfeldovega premoženja sedem, on pa je eden od njih, toda ljudje blizu družine Lagerfeld pravijo, da lepotec ni in ne bi smel biti med dediči, saj sta se z modnim kreatorjem pred njegovo smrtjo oddaljila.Oporoka pokojnega oblikovalca je namreč shranjena v Monaku in ni javno dostopna, francoski tisk pa, podobno kot Giabiconi, že dlje časa govori o sedmih imenih.Drugi na seznamu je 45-letni Sebastien Jondeau, nekdanji boksar, ki je opravljal priložnostna dela, nato pa postal model, telesni stražar in šofer, ki je oblikovalca spremljal dve desetletji. Francoski mediji zanj pravijo, da je »resnični dedič«, saj je Lagerfeldu stal ob strani vse do konca.Tretji dedič naj bi bil britanski model Jake Davies (40), še eden od »Karlovih fantov«, manekenov, ki so se pojavljali v številnih njegovih kampanjah. Kot zlobno pristavlja Daily Mail, Davies v modnih kampanjah običajno ni nosil srajce.Tu je še 55-letna Parižanka Caroline Lebar, ki je ob Karlu vztrajala več kot tri desetletja. Odgovorna je bila za odnose z javnostmi in korporativno komuniciranje.Med dediči omenjajo še eno zaposleno, Lagerfeldovo gospodinjo Francoise Cacote, ki je postala tudi Choupettina varuška. Cacotova s Choupette živi v Lagerfeldovem pariškem stanovanju na levem bregu Sene in skrbi za mačkino pojavljanje na družbenih omrežjih. Posel ni nepomemben, saj je bela lepotica s poziranjem in reklamami od leta 2014 zaslužila skoraj tri milijone evrov.Zadnja od sedmerice dedičev sta oče in sin, Brad in Hudson Kroenig. Brad Kroenig je še eden v seriji Lagerfeldovih »muz«, oblikovalčevo pozornost pa je pritegnil, ko je gol poziral za neko kampanjo. Danes je eden najuspešnejših moških modelov na svetu. Njegov sin Hudson, ki mu je Karl Lagerfeld pravil »moj mali princ«, na Chanelovih revijah nastopa od svojega drugega leta.Lagerfeld je februarja lani umrl za rakom trebušne slinavke, po oceni poznavalcev pa je njegova zapuščina vredna okoli 445 milijonov evrov. Medtem se je 87-letni Lagerfeldov računovodja Lucien Frydlender, ki naj bi bil izvršitelj oporoke, pogreznil v zemljo. Septembra je zaprl svojo pisarno in se nehal oglašati na telefon, kar je pri Lagerfeldovih dedičih sprožilo paniko.Nekateri ga že obtožujejo nečednosti, računovodjeva žena pa pravi, da je le preveč bolan, da bi se zmogel ukvarjati z delitvijo denarja. »Te obtožbe so nore! Naj vam povem, da bi bila srečna, če bi mož s skrivnim bogastvom res odpotoval na rajski otok, toda v resnici je hudo bolan,« je dejala.Frydlender je več desetletij upravljal Lagerfeldovo premoženje in le on naj bi poznal njegovo pravo vrednost. V zapuščino pokojnega modnega velikana sodijo tudi stanovanje v Monaku in vili v Vermontu in Biarritzu.Poslovanje modnega guruja in njegovega računovodje je v preteklosti že vzela pod drobnogled francoska davkarija, sumili so ju celo davčne utaje. Leta 2016 je prišlo na dan, da naj bi oblikovalec »pozabil« prijaviti skoraj 20 milijonov evrov premoženja.Tudi zaradi spornega poslovanja bo delitev imetja še zelo težavna, opozarjajo poznavalci. Morebitni dediči zdaj v javnosti perejo umazano perilo o tem, koga je Karl imel najraje, mačka Choupette pa modro molči.