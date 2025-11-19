Kashmira Bulsara: Freddie bi bil izjemno navdušen

Pevca legendarne skupine Queen Freddieja Mercuryja so kovali v zvezde tako zaživa kot vsa leta po njegovi smrti, zdaj pa so njegovo podobo z legendarnega nastopa na Live Aidu, julija 1985 na londonskem Wembleyju, upodobili na zbirateljskem kovancu. Izdala ga je Kraljeva kovnica v Llantrisantu in je najnovejši izdelek v seriji Glasbene legende, ki je posvečena najvplivnejšim britanskim pevcem in tekstopiscem.

Na kovancu je Mercury upodobljen med nastopom, poleg podobe je pevčev avtogram. Njegov štirioktavni vokalni razpon predstavlja glasbeno črtovje, ki obkroža kovanec od basa do visokih tonov, medtem ko je trak z okrasnimi črtami, vgraviran vzdolž roba, poklon njegovi ikonični obleki na Live Aidu.

Ob tem dogodku je Mercuryjeva sestra Kashmira Bulsara obiskala Kraljevo kovnico, da bi sama skovala prvi kovanec in ob tem dejala: »Kovanje prvega kovanca v Kraljevi kovnici je bil zame tako čustven in ponosen trenutek. Freddie bi bil izjemno navdušen, če bi bil tako počaščen in če bi vedel, da je bila njegova družina del uresničitve tega poklona. Kovanec odlično ujame njegovo strast in veselje, ki ga je s svojo glasbo prinesel milijonom.«

V poklon Mercuryjevi filantropski zapuščini bo Kraljeva kovnica podarila posebno zlato različico kovanca Mercury Phoenix Trustu, dobrodelni organizaciji za boj proti aidsu, ustanovljeni v njegov spomin. Dobrodelna organizacija bo edinstveni kos v prihodnjih mesecih prodala na dražbi, s čimer bo nadaljevala Mercuryjevo poslanstvo podpore tistim, ki jih je prizadel HIV in aids.

Iz Zanzibarja

Eden največjih rock zvezdnikov v zgodovini je, rojen kot Farrokh Bulsara, odraščal na Zanzibarju in v Indiji, preden se je njegova družina leta 1964 med zanzibarsko revolucijo preselila v Anglijo. Leta 1970 je Mercury s kitaristom Brianom Mayem in bobnarjem Rogerjem Taylorjem ustanovil skupino Queen, ki je kasneje napisala številne večne uspešnice, vključno z Bohemian Rhapsody, We Are the Champions in Don't Stop Me Now. Znan po svoji teatralni in karizmatični odrski prisotnosti se je lotil tudi solo kariere, leta 1991 pa je umrl v starosti 45 let zaradi bronhialne pljučnice, posledice aidsa.Velja za enega največjih pevcev v zgodovini rock glasbe in je bil posmrtno sprejet v Dvorano slavnih rock and rolla leta 2001, v Dvorano slavnih tekstopiscev leta 2003 in v Britansko glasbeno dvorano slavnih leta 2004.

Na zbirateljskem kovancu so upodobili Mercuryja med legendarnim nastopom na Live Aidu julija 1985 na londonskem Wembleyju.

Skupina, ki jo mnogi pozdravljajo kot enega najpomembnejši koncertov v živo vseh časov, prvotno ni bila načrtovana za nastop na dobrodelnem koncertu za žrtve lakote v Etiopiji med letoma 1983 in 1985. Pa se je zgodilo drugače. Med 21-minutnim nastopom je skupina začela z odlomkom iz Bohemian Rhapsody, nato pa prešla na pospešeno izvedbo Radio Ga Ga, medtem ko je občinstvo ploskalo v sozvočju z Mercuryjem.

Nato je 72.000-glavo množico bolni, odhajajoči Mercury vodil v improviziranem skandiranju Aaaaaaayo, ki so ga kasneje poimenovali The Note Heard Round the World.

Nastop se je zaključil s skrajšanima We Will Rock You in We Are the Champions. Organizator dogodka Bob Geldof je kasneje dejal: »Queen so bili absolutno najboljša skupina tistega dne. Igrali so najbolje, imeli so najboljši zvok in svoj čas izkoristili do konca. Bil je popoln oder za Freddieja – za ves svet.«

Serija kovancev Music Legends je na voljo za nakup pri Royal Mint od 18. novembra.