Kate Middleton fotografirala nekdanja taboriščnika

Preberite še: Harry in Meghan doma dobrodošla



Dekle z bisernim uhanom

»Njunih žalostnih zgodb ne bom nikoli pozabila,« je dejala vojvodinja Cambriška Kate Middleton , ki je 75. obletnico osvoboditve nacističnega taborišča Auschwitz-Birkenau zaznamovala tako, da je v Kensingtonski palači fotografirala nekdanja taboriščnika in njune vnuke.»V veliko čast mi je, da sem ju spoznala. Zelo je pomembno, da ohranimo njune spomine za prihodnje generacije.« Vojvodinja je štiriinosemdesetletnega, ki je preživel taborišči Westerbork in Theresienstadt, upodobila z vnukinjamain, medtem ko je dvainosemdesetletno– ta se je kot otrok skrivala pred nacisti v Franciji – ujela v objektiv z vnukinjo»Upam, da bodo ljudje ob gledanju teh fotografij pomislili tudi na nas, ki smo upodobljeni, in na družine, ki smo jih izgubili med holokavstom,« je povedal Steven Frank, ki na fotografiji drži lonec v naročju. Prav s tem loncem je njegova mama med bivanjem v taborišču Theresienstadt kuhala njemu in njegovim bratom. Ob njem je tudi skleda s paradižnikom, ki sta ga z mamo gojila v taborišču.Kate Middleton je Yvonne Bernstein fotografirala z nemškim osebnim dokumentom, na katerem je odtisnjena črka J, s katero so označevali Jude. Na mizi poleg nje je broška, ki so jo ustvarili v podjetju njenega pradedka. Podjetje so pred drugo svetovno vojno zaprli nacisti.»Hotela sem ustvariti portrete Yvonne in Stevena, da bi za vselej ovekovečila njuni družini in življenje, ki sta si ga ustvarila po prihodu v Veliko Britanijo leta 1940,« je dejala osemintridesetlet­na vojvodinja, ki se že dlje časa ukvarja s fotografijo in je članica Kraljevega združenja fotografov (Royal Photographic Society). Pri fotografiranju para se je odločila za slog, ki ga je navdihniloslikarsko delo Dekle z bisernim uhanom.