Veliki trenutek za Kate Middleton: prvo potovanje v tujino po raku

Kate Middleton, valižanska princesa, bo danes spet stopila na mednarodni oder z obiskom italijanskega mesta Reggio Emilia, kar velja za pomemben osebni mejnik v njenem okrevanju po raku, poroča BBC.

Eden od njenih sodelavcev je dejal, da gre nedvomno za velik trenutek za princeso, saj je leto 2026 prineslo veliko pomembnih dogodkov – to pa je njen prvi uradni mednarodni obisk po okrevanju, zato ima zanjo izjemen pomen. Potovanje pomeni še en pomemben korak pri vračanju k polnim kraljevim dolžnostim, kar so v njenem krogu opisali kot »prehod v višjo prestavo«.

»Veseli se obiska, polna je energije in navdušenja, da bo Reggio Emilio videla v praksi ter spoznala ljudi tukaj,« je dejal kraljevi pomočnik.

Od zadnjega uradnega obiska več kot tri leta

Od zadnjega uradnega obiska v tujini je namreč minilo več kot tri leta, v ospredju njenega povratka pa je kampanja za zgodnje izobraževanje otrok. Kate si želi, da bi to postalo »globalno poslanstvo«, prav to mesto pa so izbrali zaradi njegovega prepoznavnega pristopa k vzgoji in učenju v zgodnjem otroštvu.

Obisk italijanskega mesta bi lahko bil prvi v nizu mednarodnih potovanj v kraje, ki so razvili svoje modele podpore otrokom v najzgodnejšem obdobju razvoja. Pomočnik princese je dejal, da si ta želi preučiti različne modele po svetu in ustvariti globalni pogovor o tej temi. »Povsem primerno je, da je njen prvi mednarodni obisk po bolezni posvečen vprašanju, za katero se namerava zavzemati še desetletja,« je dodal.

Ena najbolj priljubljenih članic kraljeve družine bo po pričakovanjih tudi v zgodovinskem italijanskem mestu pritegnila veliko pozornosti javnosti. Zanimanje zanjo ni upadlo, zdaj pa se bo znova pojavila pred mednarodnim občinstvom. Zanjo bo to po decembru leta 2022, ko je s princem Willamom obiskala Boston, prva množica ljudi, pred katero se bo pojavila.

Takrat se je namreč soočila z diagnozo rak, javno govorila o dobrih in slabih dnevih med zdravljenjem ter januarja 2025 razkrila, da je bolezen v remisiji.

Kate Middleton menda ima tudi veliko lepih spominov na Italijo, saj je po koncu šolanja del svojega prostega leta preživela v Firencah.

Mnoge težave imajo korenine v otroštvu

Leta 2021 je ustanovila Center za zgodnje otroštvo, ki raziskuje, kako imajo številne težave odraslih – med drugim odvisnosti in duševne stiske – globoke korenine prav v zgodnjem otroštvu.

Med dvodnevnim obiskom Reggia Emilie se bo princesa seznanila s tamkajšnjim pristopom k razvoju otrok, znanim kot »pristop Reggio Emilia«, ki poudarja pomen odnosov ter učenja skozi igro.

Na študijskem obisku jo bo spremljal Christian Guy, izvršni direktor Centra za zgodnje otroštvo, ki je poudaril dolgoročni pomen tega obdobja razvoja.

»V tem obdobju ni najpomembnejše le to, kaj se otroci naučijo, temveč tudi, kako doživljajo ljudi in svet okoli sebe,« je dejal.

»To vključuje predvsem kakovost njihovih odnosov, okolje, v katerem odraščajo, ter občutek varnosti, povezanosti in možnosti izražanja, ki ga lahko razvijejo.«