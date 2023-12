Katerih 177 ljudi je povezanih z Epsteinom?

Saga o spolnem izkoriščevalcu in pedofilu Jeffreyju Epsteinu, ki je leta 2019 v zaporu čakajoč na sojenje naredil samomor, se kljub njegovi smrti nadaljuje. Loretta Preska, sodnica na njujorškem sodišču, je namreč odločila, da bodo razkrili več kot 170 imen ljudi, ki so bili z Epsteinom tesno povezani in veljajo za njegove sodelavce oziroma družabnike. Imena bodo obelodanili v prihodnjih tednih.

Imena so del gradiva v tožbi, ki jo je Epsteinova žrtev Virginia Giuffre vložila proti njegovi partnerki v zločinu Ghislaine Maxwell, ki zaradi novačenja mladoletnic za spolne usluge prestaja 20-letno zaporno kazen v zaporu na Floridi. Gradivo bo kmalu predstavljeno javnosti, v njem pa je navedenih 177 oseb, ki so jih doslej na sodišču imenovali le z generičnimi imeni kot sta John Doe in Jane Doe. Sodnica pa je odločila, da bodo Epsteinove žrtve, ki so navedena v sodnih spisih, še naprej ostale anonimne, saj bi objava njihovih identitet »razkrila občutljive informacije o domnevno mladoletni žrtvi spolne zlorabe, ki se ni izpostavil/a v javnosti in je ohranil/a svojo zasebnost«. Odločitev sodišča bo stopila v veljavo 1. januarja 2024, posamezniki pa imajo dva tedna časa, da se nanjo pritožijo.

Odvetniki Maxwellove so si ves čas prizadevali, da sodišče imen ne bi razkrilo, vendar je to njihove ugovore zavrnilo v začetku lanskega leta. Sodnica je v prejšnjih sodbah zapisala, da je morala pretehtati med pravico javnosti do dostopa do informacij in med tem, da bo objava vznemirila posameznike in jih spravila v zadrego.

Razkritje dokumentov bo pomembno prispevalo k osvetlitvi Epsteinove grozljive pedofilske mreže in več desetletij trajajočega novačenja mladoletnih žrtev za spolne zlorabe. Domneva se, da so v gradivu zbrani elektronski naslovi, pa tudi številni uradni dokumenti. Larry Visoski, ki je dolga leta pilotiral razvpito Epsteinovo letalo Lolita Express, je na sojenju Maxwellovi pod prisego navedel, da so bili med potniki tudi Donald Trump, Bill Clinton, princ Andrew in igralec Kevin Spacey. Da je bil na krovu pedofilskega letala dvakrat, je prejšnji teden priznal tudi predsedniški kandidat Robert F Kennedy.

Wall Street Journal je v začetku leta objavil imena, zapisana v Epsteinovem zasebnem koledarju, in med njimi so tudi voditelj obveščevalne službe Cia William Burns, vrhovna odvetnica finančne ustanove Goldman Sachs in pravnica Bele hiše v času predsednika Baracka Obama Kathryn Ruemmler ter sloviti profesor, avtor in politični aktivist Noam Chomsky. Ta je na poizvedovanje o njegovih stikih s pedofilom odgovoril: »Prvi odgovor je, da to ni vaša stvar ali stvar kogarkoli. Drugi, da sem ga poznal in sva se občasno srečevala.« Po podatkih s koledarja ga je Epstein seznanil s harvardskim profesorjem Martinom Novakom in nekaterimi drugimi akadmiki, pa tudi s filmskim igralcem in režiserjem Woodyjem Allenom ter njegovo ženo Soon-Yi Previn.