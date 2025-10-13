Katy Perry in nekdanji kanadski premier sta očitno res v zvezi

V svetu, ki ga preplavljajo skrb vzbujajoče novice, občasno odmevnejši odmor ponudijo tudi lažje teme – mednje tokrat sodijo govorice o romanci med nekdanjim kanadskim premierm Justinom Trudeaujem in ameriško pevko Katy Perry.

Namigovanja, ki krožijo že od poletja, so se ta konec tedna okrepila ob objavi fotografij, na katerih sta 53-letni Trudeau in 40-letna Perryjeva v objemu na jahti v bližini Santa Barbare v Kaliforniji.

Trudeau je leta 2023 sporočil, da se po 18 letih ločuje od soproge Sophie Grégoire. FOTO: Reuters

Oba sta od pred kratkim samska. Perryjeva je julija naznanila razhod z igralcem Orlandom Bloomom, s katerim sicer nima sklenjene zakonske zveze, imata pa skupaj petletno hčerko. Trudeau je marca odstopil kot predsednik vlade, že leta 2023 pa sporočil, da se po 18 letih ločuje od soproge Sophie Grégoire. Par ima tri otroke.

Čeprav nobeden od njiju zveze ni javno potrdil, sta bila že poleti opažena na večerji v Montrealu, Trudeau pa je menda obiskal tudi enega od koncertov zvezdnice v Kanadi.