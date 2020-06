Katy Perry: Konec dober, vse dobro

Pop zvezdnica Katy Perry, ki z igralcem Orlandom Bloomom pričakuje prvega otroka, je za SiriusXM CBC spregovorila o depresiji, v katero jo je leta 2017 pahnil ljubezenski razhod in polom novega albuma. Takrat se je namreč razšla s sedanjim zaročencem, plošča Witness pa na glasbenih lestvicah ni požela pričakovanega uspeha.



»Toliko sebe sem vložila, da me je dobesedno zlomilo na pol. Nehala sem s fantom, ki je zdaj bodoči oče mojega otroka. Moja kariera je bila na poti navzgor, potem pa se je zgodil premik, ki je bil navzven neznaten, zame pa je imel razsežnosti potresnega sunka,« je 35-letnica odkrito spregovorila o težavnem obdobju.



Z Orlandom Bloomom so ju v javnosti prvič opazili januarja 2016, ko sta se spogledovala na podelitvi zlatih globusov, maja pa sta se že kot par pojavila na filmskem festivalu v Cannesu. Marca 2017 sta se začasno razšla, lani na valentinovo pa jo je Orlando pred njeno družino zasnubil s pet milijonov evrov vrednim prstanom v obliki rože.



Marca letos sta obelodanila, da pričakujeta otroka. Za Kate bo prvi, Bloom pa ima iz zakona z avstralskim supermodelom Mirando Kerr devetletnega sina Flynna. Tudi Perryjeva je bila že poročena, zakon s komikom Russllom Brandom pa se je končal po le 14 mesecih, ko jo je Brand s sms sporočilom obvestil, da zahteva ločitev.



V težkih trenutkih je Katy pomagala vera: »Hvaležnost je verjetno stvar, ki mi je rešila življenje in preprečila, da bi se vdala brezupu. Našla sem načine za hvaležnost. Ko je postalo zares težko, sem hodila naokrog in si ponavljala 'Hvaležna sem, hvaležna sem, hvaležna sem', čeprav sem bila v resnici v usranem razpoloženju.«



Dodala je, da je »moj odnos z bogom nekaj, kar je večje od mene. Upam, da me je nekaj večjega od mene ustvarilo z namenom in, da nisem zamenljiva, da ima vsako bitje, ki je bilo ustvarjeno, svoj namen.«



Pevka je za junij načrtovala izid novega albuma, toda načrte ji je prekrižala pandemija. Z njo se, priznava, spopada s težavo. »Včasih ne vem, ali se je huje izogibati virusu ali se spopadati z valovi depresije, ki prihajajo s to novo normalnostjo,« je zapisala na twitterju.

