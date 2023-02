Kazen za napad na voščenega kralja

Neljubi lanski oktobrski pripetljaj v londonskem muzeju voščenih lutk Madame Tussauds je dobil epilog. Konec tistega meseca sta okoljska aktivista skupine Just Stop Oil, 20-letna Eilidh McFadden in 29-letni Tom Johnson, vstopila v muzej, a njuni nameni niso bili običajni. Poiskala sta lutko britanskega kralja Karla III., prestopila ogrado, ki voščene znameniteže ločuje od obiskovalcev, in jo namazala z vegansko čokoladno torto. »Zaščititi želimo naše svoboščine in pravice, obenem pa želimo zaščititi našo zeleno deželo, ki je skupna dediščina vseh nas,« sta upravičevala akcijo. Lutk Charlesove soproge Camille ter princa Williama in njegove soproge Kate Middleton, ki voščenemu Karlu delajo družbo, sta se usmilila.

Poudarila sta, da je kraljica Elizabeta II. leta 2021 v Glasgowu obljubila, da je čas, da se na tem področju od besed premaknejo k dejanjem, zgodilo pa se ni nič. Enako naj bi sicer menil tudi kralj Karel III., ki pa prav tako ni poskrbel za nikakršne spremembe. Nazori Just Stop Oil so strnjeno jasni: »Ustavite nafto in plin!«

Sodišče je aktivista spoznalo za kriva kaznivega dejanja in jima za povzročeno škodo, popravilo lutke, čiščenje, in dodatno delo osebja naložila kazen 3500 funtov, zaradi njunega dejanja je v času največjega obiska pred vrati za nekaj časa ostalo približno 900 obiskovalcev. Mimogrede, izdelava svetovno znanih lutk stane med 75.000 in 200.000 funti.

Izbrane snovi

Aktivista sta se zagovarjala, da sta pri akciji uporabila skrbno izbrane snovi, da lutke ne bi pretirano poškodovala, in poudarila, da škoda nikakor ni primerljiva s posledicami podnebnih sprememb. Sodišče se z njima ni strinjalo in je odvrnilo, da je njuno dejanje povsem trivialno in da nikakor ne bo pripomoglo k reševanju podnebne problematike. Škoda na kraljevi statui pa da ni majhna.

Svobodni umetnik Tom Johnson je dobil 12-mesečno pogojno kazen, plačati mora 1750 funtov za škodo in 250 funtov sodnih stroškov. Njegova kolegica ima za seboj že tri podobne akcije, doletela jo je enaka denarna kazen, sodišče pa ji je naložilo 12 mesecev družbenokoristnega dela.