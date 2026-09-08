Gary Oldman razkriva naslednjega Jamesa Bonda: »Izbrali so ga«

Kdo bo novi James Bond? Odgovor očitno pozna Gary Oldman. Oskarjevec je v intervjuju za kanadsko televizijsko oddajo The Morning Show dejal, da bo to Jack Lowden.

»Govori se, da je [Lowden] na ožjem seznamu,« je zatrdil. »Kmalu bomo izvedeli tudi uradno. Izbrali so ga, vendar imena še niso objavili. Zato držim pesti za Jacka.«

Vprašanje je, ali ima Oldman dejansko prave informacije ali samo išče pozornost, saj že dlje časa krožijo govorice, kdo naj bi nasledil Daniela Craiga. Naslednji film o James Bondu naj bi začeli snemati prihodnje leto, zato bo novo ime kmalu znano.

Daniel Craig je bil James Bond v petih filmih. FOTO: Reuters

Izbira glavnega igralca za James Bonda je ena najbolj varovanih skrivnosti v filmskem svetu. Na ožjem seznamu so poleg Lowdna menda še Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson in Harris Dickinson. Variety je sicer poročal, da so producenti preučevali tudi Louisa Partridgea, prav tako se je avdicije menda udeležil Tom Francis. Kakorkoli, pri Amazon MGM, kjer bodo posneli novega Bonda, so že večkrat zavrnili kakršno koli razpravo o tem, kdo je bil ali ni bil na seznamu za glavno vlogo.

Znano je, da bo režiser Denis Villeneuve, scenarij piše Steven Knight, ustvarjalec serije Peaky Blinders. Novega Bonda so nazadnje razglasili leta 2005, ko je Daniel Craig osrednjo vlogo prevzel za naslednjih petnajst let in se poslovil s svojim petim filmom Ni čas za smrt (No Time To Die, 2021).

Zanimivo je še, da se je prejšnji mesec oglasila tudi Lowdnova žena Saoirse Ronan. Poudarila je, da bi v naslednjem Bondu rada imela vlogo osrednje zlobnice. »Bilo bi izredno zanimivo, če bi dobila to priložnost. Še posebej za mlado žensko, ki lahko zagrabi vso to zadržano jezo in jo nekam usmeri.«